Offerte del giorno Amazon: sconti su notebook e prodotti elettronici

Anche oggi, giovedì 10 settembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative al mondo dei notebook e dell’elettronica in generale, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo prima di tutto dal MacBook Pro 16″ di Apple, portatile che non ha certo bisogno di presentazioni e sappiamo quanto sia difficile, per i prodotti della nota azienda di Cupertino, scendere di prezzo. Si tratta di un bellissimo notebook dal design iconico che sfoggia uno spettacolare display da 16″ con una luminosità di 500nit che fornisce bianchi splendenti ed una resa incredibile delle parti più illuminate, ma restituisce neri profondi. Il dispositivo è animato da un potente processore Intel Core i7 di nona generazione a sei core, che vi consentirà di svolgere qualsiasi tipo di lavoro con assoluta affidabilità e velocità. La dotazione tecnica è completata da 16GB di RAM, un SSD da 512GB ed una scheda video AMD Radeon Pro 5300M dotata di 6GB di memorie GDDR6. La nuova tastiera Magic Keyboard vi permetterà di scrivere in modo ancora più comodo e preciso, grazie a tasti con meccanismo a forbice perfezionato ed escursione di 1mm. Oggi potete portarvi a casa Il MacBook Pro 16″ a soli 2.490,93€, risparmiando ben 308,17€ sull’usuale prezzo di listino.

Se state cercando qualcosa con cui rimettervi in forma o mantenere la vostra linea, potrebbe interessarvi il tapis roulant elettrico Boudech Space 1800. Si tratta di un dispositivo con prestazioni elevate e funzionalità avanzate dotato di un ampio display LCD con tecnologia touch screen ed un comodo supporto per iPad. Grazie ad un’ampia superficie di corsa a cinque strati, il tapis roulant regala all’utente una sensazione di corsa naturale estremamente confortevole. Potete acquistare il tapis roulant elettrico Boudech Space 1800, solitamente proposto a 699,99€, a soli 559,99€, con uno sconto del 20%.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

