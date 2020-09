Offerte del giorno Amazon: sconti su cuffie, radio, auricolari e fitness tracker

Anche oggi, martedì 22 settembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a cuffie, radio, auricolari e fitness tracker che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con le cuffie Bluetooth wireless August EP 750 con cancellazione attiva del rumore e NFC. L’headset Bluetooth si collega rapidamente a telefoni cellulari, tablet e computer portatili, dandovi la libertà di non essere legate al vostro dispositivo. Il telecomando integrato consente di rispondere alle chiamate, riprodurre, mettere in pausa e saltare le tracce e regolare il volume direttamente dall’auricolare, mentre il classico jack da 3,5 mm consente di utilizzare queste cuffie a cancellazione del rumore con dispositivi non Bluetooth, ideali per intrattenimento di volo e lettori mp3. Solitamente le cuffie Bluetooth wireless August EP 750 vengono vendute a 85,95€, ma oggi potrete portarvele a casa a soli 68,76€, risparmiando 17,19€ sull’usuale prezzo di listino.

Se state invece pensando di mettervi in forma, il braccialetto fitness Audar KERi potrebbe fare al caso vostro. La band supporta la misurazione della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna, calorie, dell’ossigeno nel sangue e della distanza e può essere usato come cronometro e contapassi. È possibile anche condividere i dati degli esercizi su Google Fit, aiutandovi a seguire uno stile di vita più sano. Solitamente il braccialetto fitness Audar KERi viene proposto a 52,95€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 42,36€, con uno sconto del 20%.

