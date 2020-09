Offerte del giorno Amazon: sconti su accessori gaming e videogiochi

Anche oggi, giovedì 24 settembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ad accessori gaming e videogiochi che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con il mouse Aukey Knight, dispositivo dotato del sensore ottico PMW3325 in grado di offrire un’alta sensibilità per un controllo rapido e preciso. È possibile impostare e selezionare tra quattro profili DPI regolabili utilizzando gli appositi pulsanti o il software di gestione. Il mouse è equipaggiato con una retroilluminazione personalizzabile RGB a tre zone da 16,8 milioni di colori e sono disponibili molteplici effetti di illuminazione preimpostati per adattarsi al vostro stile. Il software vi permetterà di rimappare gli otto tasti programmabili, creare e personalizzare macro e altro ancora. Solitamente Aukey Knight viene proposto a 24,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 24,99€, con uno sconto del 32%.

Passando ai videogiochi gli appassionati di Dragon Ball non potranno non acquistare Dragon Ball Z Kakarot, GDR d’azione in terza persona realizzato dagli sviluppatori della serie Naruto: Ultimate Ninja Storm. Nel gioco vi ritroverete ad esplorare vari luoghi dell’universo di Dragon Ball Z, affrontando nemici, portando a termine missioni, andando a caccia di collezionabili e avanzando nella storia. I fan saranno felici di incontrare i celebri personaggi della serie e completare le loro missioni per sbloccare nuove storie legate alla saga originale ed Easter egg nascosti. Per ulteriori approfondimenti relativi al prodotto vi consigliamo di leggere la nostra recensione completa.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

Le offerte del giorno su Amazon su accessori gaming e videogiochi

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon