Offerte del giorno Amazon: accessori PC, cuffie ed altoparlanti in sconto

Anche oggi, venerdì 18 settembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative al mondo degli accessori PC, cuffie ed altoparlanti che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo subito con KLIM Vidi – Tastiera Meccanica con poggiapolsi, keyboard con switch meccanici rossi a risposta rapida che offre sensazioni eccellenti ogni volta che premete un tasto consentendovi così di scrivere più velocemente. La tastiera dispone di controlli multimediali integrati, una manopola per il volume e cinque tasti macro personalizzabili, che consentono di salvare le vostre shortcut o combinazioni preferite con i tasti G1-G5 e sfruttare appieno il potenziale del dispositivi. Ovviamente, non può mancare una vistosa retroilluminazione RGB ed è possibile anche personalizzare i colori, regolando velocità ed intensità dei vari effetti. Il comodo poggiapolsi integrato offre un comfort eccellente durante la digitazione. Sappiamo, infatti, che mantenere una buona postura è fondamentale per evitare spiacevoli problemi come la tendinite. Solitamente la tastiera meccanica con poggiapolsi KLIM Vidi viene venduta a 79,97€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 47,98€, con uno sconto del 40%.

Passando alla sezione audio, a soli 20,79€ potete acquistare le HolyHigh Auricolari Bluetooth Sport Wireless, che adottano un chip Bluetooth avanzato che offre un maggiore risparmio energetico, portando la durata della batteria fino a 7,5 ore nonostante le dimensioni ridotte. Gli auricolari utilizzano unità driver da 7mm, un diaframma biologico per migliorare il suono ed utilizzano un design ergonomico in-ear per adattarsi perfettamente ai condotti uditivi, rendendole particolarmente comode e salde alle vostre orecchie. Gli auricolari HolyHigh ET2 vi consentono di utilizzare entrambi o un singolo auricolare, senza limitazioni master-slave. Quando ascolterete la musica con entrambi gli auricolari ma desidererete passare alla modalità mono, basterà inserire un auricolare nella custodia mentre l’altro continuerà la riproduzione musicale.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

