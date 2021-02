La RTX 3060 12 GB di NVIDIA ha una data e un prezzo: le scorte basteranno?

A gennaio, in occasione del CES 2021, NVIDIA ha alzato il sipario su una GPU di nuova generazione che sarebbe arrivata di lì a poco, contando anche che le “sorelle” sono ancora difficili da trovare sul mercato, per via dell’alta domanda e delle poche scorte disponibili.

Stiamo parlando della nuova NVIDIA RTX 3060, una scheda grafica promette di imporsi come un piccolo mostro di potenza grazie anche e soprattutto ai suoi 12 GB di memoria GDDR6.

La di lancio della 3060 è fissata per il 25 febbraio 2021 e sarà disponibile in tutto il mondo al prezzo consigliato di 329,99 dollari. La scheda grafica si basa su una GPU GA106, con shader core su architettura NVIDIA Ampere, nuovi core RT core Tensor (fino a 2,7 volte più veloci rispetto alle GPU Turing precedenti).

La RTX 3060 è dotata di 12 GB di memoria, su un’interfaccia bus a 192 bit e una velocità di clock effettiva di 15,00 Gbps, oltre a una larghezza di banda cumulativa di 360 GB al secondo.

Ma non solo: punto di forza della scheda sono ovviamente le performance del ray-tracing, fino a dieci volte superiori rispetto a q8anto visto con la 1060. La tecnologia, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, serve ai videogiochi di ultima generazione per tracciare l’illuminazione delle loro sequenze, compatibile tra le altre cose anche con il DLSS, per miglioramenti nel frame rate attraverso le AI e le reti neurali.

Staremo a vedere se almeno per quanto concerne la RTX 3060, le disponibilità saranno all’altezza delle aspettative, evitando quindi di lasciare a bocca asciutta gran parte di coloro che desidereranno metterci sopra le mani.

Vi ricordiamo infine che per tutti i dettagli sulle nuove RTX 30 vi basterà fate riferimento al vademecum che trovate ovviamente sulle nostre pagine.