NVIDIA annuncia la nuova RTX 3060: se avete ancora la GTX 1060 è pensata per voi

NVIDIA ha annunciato oggi, in occasione del CES 2021, una nuova nata che si unisce alla famiglia delle GPU di nuova generazione che ha lanciato qualche mese fa sul mercato (e che sono, ora come ora, piuttosto difficili da reperire, per via dell’alta domanda e dei fenomeni di bagarinaggio che non hanno risparmiato nemmeno i PC gamer).

I giocatori potranno presto mettere le mani sulla nuova NVIDIA RTX 3060, una scheda grafica che vuole conquistare i tanti giocatori che hanno una GTX 1060 Pascal e vorrebbero passare a un nuovo modello. L’annuncio arriva decisamente in prossimità a quello della precedente RTX 3060 Ti, di cui vi avevamo dato conto qui.

NVIDIA RTX 3060

Come segnalato da The Verge, la nuova GPU – forte dei suoi 12 GB di GDDR6 – punterà fortemente sulle performance del ray-tracing (fino a dieci volte migliori rispetto a quello che avevate con la 1060), una tecnologia di cui si servono i più moderni videogiochi per tracciare l’illuminazione delle loro scene, e sarà compatibile anche con altre tecnologie – come il DLSS, che consente di ottenere sensibili miglioramenti nel frame rate delle esperienze di gioco attraverso le AI e le reti neurali.

La nuova RTX 3060 sarà lanciata a febbraio in tutto il mondo, quindi il suo debutto è davvero dietro l’angolo: il suo prezzo sarà di $329, ma aspettiamo di scoprire quale sarà quello preciso per il mercato europeo.

Per tutti i dettagli sulle nuove RTX 30 fate riferimento al nostro vademecum.

