Nuovo tablet Fire HD 8 in arrivo su Amazon, prenotalo ora!

Avete bisogno di un tablet per navigare e vedere le vostre serie TV o film preferiti a un buon prezzo? Il gigante dell’e-commerce Amazon si prepara a lanciare il suo nuovo Fire HD 8 a un prezzo davvero interessante!

Il tablet Amazon Fire HD 8 è equipaggiato con un display IPS da 8″ a risoluzione 1.280×800 pixel (per una densità di 189 ppi), accompagnato da un altoparlante stereo per offrirvi un’esperienza di utilizzo davvero coinvolgente.

Sotto alla scocca, il tablet Amazon Fire HD 8 è animato da un processore esa-core da 2GHz (il 30% più rapido rispetto alla generazione precedente) e offre un ampio spazio di archiviazione di 32 GB (o 64 GB), espandibile tramite microSD fino a 1 TB, mentre il quantitativo di RAM a bordo è di 2 GB.

Il tablet Amazon Fire HD 8 è perfetto per godervi i vostri contenuti multimediali preferiti, nonché i videogiochi. A casa o in viaggio, il tablet Amazon Fire 7 vi permetterà di apprezzare libri, film, app, giochi, di navigare sul web, di controllare la controllare la lista di cose da fare e molto altro.

Vi consigliamo di abbinare al tablet Amazon Fire HD 8 anche l’elegante e resistente custodia di Amazon per proteggere il dispositivo e, grazie al supporto integrato, potrete guardare i vostri contenuti preferiti sia in modalità orizzontale che verticale, senza tenere il dispositivo in mano.

Il tablet Amazon Fire HD 8 è acquistabile a soli 114,99€, un prezzo decisamente ottimo per le caratteristiche tecniche del prodotto e per la sua versatilità. Si tratta di un’occasione eccezionale per portarsi a casa un prodotto di qualità a un prezzo davvero super!

