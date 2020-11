Nuove offerte su cuffie e speaker JBL

Amazon ha lanciato una promozione imperdibile su cuffie e speaker JBL che permettono di acquistare diversi prodotti del noto produttore a prezzi scontati.

Iniziamo con lo speaker Bluetooth portatile con effetti di luce JBL PartyBox 300, dispositivo con una poderosa potenza in uscita di ben 120W. Grazie alla sua batteria ricaricabile da 10.000mAh, lo speaker offre per 18 ore di riproduzione audio e grazie all’ingresso da 12V CC potrete portare la festa ovunque. Con JBL PartyBox 300 potete scegliere la modalità luce in base al vostro mood e godervi una coinvolgente esperienza sonora.

Solitamente lo speaker Bluetooth JBL PartyBox 300 viene proposto a 449€, ma oggi potete averlo a soli 349€, risparmiando 100€.

Continuiamo con le cuffie true wireless in-ear JBL LIVE 300, che offrono una soluzione completamente senza fili per godere ogni giorno di musica, sport e chiamate stereo. Grazie alle tecnologie TalkThru e Ambient Aware con il semplice tocco di un pulsante potrete rimanere in contatto con l’ambiente circostante mentre ascoltate i vostri brani e parlate con gli amici senza togliere le cuffie. Grazie alla batteria ricaricabile integrata, le cuffie true wireless in-ear JBL LIVE 300 sono cariche in sole 2 ore tramite cavo o custodia ricarica, offrendo offre fino a 20 ore di riproduzione combinata.

Solitamente le cuffie true wireless in-ear JBL LIVE 300 vengono proposte a 149€, ma oggi potete portarvele a casa a soli 99€.

Di seguito vi proponiamo la nostra selezione di cuffie e speaker JBL in offerta, invitandovi a consultare la pagina della promozione per accedere al catalogo completo.

