Zotac Zone è la nuova sfidante di ROG Ally e Legion Go

Dopo le anticipazioni di qualche giorno fa, nel corso del COMPUTEX di Taipei abbiamo visto spuntare i primi dettagli per Zotac Zone, la nuova handheld che vuole inserirsi nel segmento di "console" (che sono in realtà dei PC con una forma diversa) con Windows già occupato da piattaforme come ASUS ROG Ally e Lenovo Legion Go.

Così, dopo avervi riferito le novità sul modello potenziato ROG Ally X, dall'evento arrivano anche i primi dettagli per il debutto di Zotac nel mondo delle portatili, che si caratterizza per una peculiarità: mescolerà caratteristiche di diverse delle piattaforme regine del mercato, trovando così un design particolare e tutto suo.

Advertisement

Prima di tutto, a partire dallo schermo: si ferma a 7", ma sarà un AMOLED a 120 Hz (niente VRR, però). Balza all'occhio anche il design simmetrico del controller, che somiglia a quello di Steam Deck: stick analogici alla stessa altezza (e con effetto Hall, quindi niente drifting), sotto ai quali compaiono due trackpad quadrati che aiuteranno nella navigazione di Windows.

Non c'è un lettore di impronte come ad esempio su MSI Claw, ma è presente una videocamera per il riconoscimento facciale. E anche sul retro ci sono delle scelte interessanti: la più evidente è un piccolo stand, meno esteso di quello di Legion Go o di Switch OLED, che permette di tenere Zone in piedi comodamente.

Quella però forse più interessante sono i grilletti, che avranno due lunghezze selezionabili per la loro corsa – attivabili tramite appositi switch, come sui controller di fascia medio-alta.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Sotto la scocca, Zotac Zone (che non ha ancora il design definitivo nelle prime immagini, definite «in beta» dal produttore) monterà un APU AMD che per prestazioni non dovrebbe discostarsi troppo dallo Z1 Extreme di ROG Ally e Legion Go.

Conterà anche su 16 GB di RAM DDR5 e su 512 GB di SSD (nel formato 2280, che consente una personalizzazione più semplice a chi vorrà sostituirlo).

Delude un po', invece, la batteria, che si fermerà a 48,5 Wh: per confronto, Steam Deck OLED ne ha una da 50 Wh, MSI Claw da 53 Wh, Lenovo Legion Go da 49,2 Wh e ROG Ally X (e la nuova MSI Claw 8) da ben 80 Wh.

Secondo indiscrezioni, il lancio sarebbe fissato per settembre, con un costo intorno agli $800. Un prezzo effettivamente alto, soprattutto se pensiamo che da noi potrebbero diventare 899€: per un prezzo simile, a luglio avremo ad esempio il lancio di ROG Ally X che, pur non avendo un AMOLED, conta su una batteria imponente, su 1 TB di archiviazione e su 24 GB di RAM. Vedremo, però, come deciderà di muoversi Zotac per provare ad aggredire questo segmento.

Di seguito, riassumiamo tutte le specifiche.

Zotac Zone: tutte le specifiche ufficiali