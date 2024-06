C'è anche un'altra handheld pronta a sfidare Steam Deck

Stiamo vivendo decisamente un periodo d'oro per chi ama giocare su piattaforme portatili: diciamo che il longevo successo di Nintendo Switch, sposato a quello di Steam Deck, ha dato coraggio a numerosi produttori di hardware PC, che uno dopo l'altro si stanno tuffando sul mercato per proporre la loro handheld.

Così, dopo che proprio oggi vi abbiamo riferito tutti i dettagli su ASUS ROG Ally X, mentre sul mercato imperversano anche Lenovo Legion Go e MSI Claw — solo per citare i marchi più di vetrina — ecco che anche Zotac, altro noto produttore di componentistica per PC, ha deciso di buttarsi nella mischia.

Come confermato dal sito specializzato VideoCardz, nel corso del Computex di questi giorni Zotac svelerà Zone, la sua piattaforma handheld che monterà un display da 7" AMOLED.

Se le dimensioni sono le stesse di quello di ROG Ally, di MSI Claw e dell'originale Steam Deck, a rendere interessante la proposta è proprio il fatto che il pannello sia un AMOLED e non un LCD, che dovrebbe garantire una grande resa cromatica e delle immagini.

Al momento, solo Steam Deck OLED e Nintendo Switch OLED hanno osato un po' lato schermi, anche se c'è da dire che il display di Lenovo Legion Go, forte anche dei suoi 8,8", ha un'ottima resa pur non essendo OLED né AMOLED.

Ora come ora non sono state rese note troppe specifiche: la fonte parla di grilletti con corsa su due livelli e di un particolare retro con una striscia LED decorativa, che proverà a dare a Zone un look unico. Una buona idea, considerando quanto simili tra loro stiano diventando, al colpo d'occhio, le proposte con questo form factor e la scocca nera.

Tony Wong, CEO di Zotac, ha dichiarato che il lancio di questa handheld vuole alzare l'asticella sia per quanto riguarda gli sforzi fatti dalla compagnia nell'ambito gaming, sia in termini di «feature competitive per i videogiocatori, appositamente realizzate».

Attendiamo quindi di scoprire quali saranno le caratteristiche uniche di Zotac Zone che, è già stato confermato da ComputerBase, monterà una APU AMD Ryzen, come ROG Ally e Legion Go.

Sarà una proposta capace di dare una ulteriore scossa al mercato?