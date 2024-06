Zelda: Wind Waker Remake è un sogno, e un fan lo sta creando

I fan Nintendo non hanno mai dimenticato Zelda Wind Waker, uscito in origine su GameCube e poi su Wii U.

Dopo l’uscita di Breath of the Wild (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) e relativo sequel, sono in molti a chiedere il ritorno dell'avventura nei mari di Link.

Mesi fa un fan aveva già provato a immaginare Wind Waker nello splendore dell’UE ricreando le atmosfere del gioco direttamente col motore grafico di Epic, ma a quanto pare c'è chi è andato oltre.

Come riportato anche da DSOGaming, il bravo Etan Solrac sta lavorando a un remake di The Legend of Zelda: Wind Waker in Unreal Engine 5 e ha condiviso un nuovo video.

In questo filmato, che trovate poco sopra, possiamo vedere un confronto tra Lumen e SSGI di UE5.

Viene inoltre fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto: non si tratterà di un gioco gratuito a tutti gli effetti.

Tuttavia, Solrac ha dichiarato che gli piacerebbe finire il progetto e caricarlo in modo che tutti i fan di Zelda possano giocarci. Questo fino a quando Nintendo non se ne accorgerà e lo chiuderà.

Da quello che so, l'artista ha ricreato solo la location di Forsaken Fortress. Ha anche usato un modello 3D piuttosto solido per Link, per un risultato finale davvero notevole.

Tuttavia, nei video che ha condiviso non vediamo alcun nemico da affrontare: molto probabilmente le meccaniche di combattimento saranno implementate in una versione successiva.

In ogni caso, questo remake ha del potenziale, quindi speriamo che Solrac continui a lavorarci, sperando che Nintendo non lo butti giù come ha sempre fatto coi progetti creati dai fan.

Restando in tema, Shigeru Miyamoto in persona ha dichiarato tempo fa di aver provato imbarazzo per Wind Waker: a quanto pare il papà di Mario odiava l’estetica del gioco.

Ma non solo: la community di The Legend of Zelda: Breath of the Wild non smette ancora oggi di scoprire nuovi segreti interessanti, permettendo così di implementare perfino una delle feature più richieste del titolo.