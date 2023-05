Zelda Tears of the Kingdom: acquista ora lo splendido Pro Controller!

Se anche voi siete impazienti di mettere le mani sul nuovo The Legend Of Zelda: Tears of The Kingdom e desiderate affrontare il titolo al meglio, vi segnaliamo che su MediaWorld potete ancora prenotare il Pro Controller edizione speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom! Non perdete l'opportunità di vivere un'esperienza di gioco unica con questo controller ergonomico e dal design esclusivo, che renderà ogni avventura nell'universo di Zelda ancora più immersiva ed entusiasmante.

Il Nintendo Switch Pro Controller (edizione speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom) è caratterizzato da un design ispirato al gioco The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in uscita il prossimo 12 maggio.

Nintendo Switch Pro Controller (edizione speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom) presenta due stick analogici, doppi comandi posteriori e un'ergonomia confortevole, offrendo un'esperienza di gioco più tradizionale rispetto ai Joy-Con inclusi nella console. Tra le funzionalità del Pro Controller, troviamo il controllo del movimento, la vibrazione HD, la compatibilità con le funzioni amiibo e altre caratteristiche simili a quelle dei Joy-Con.

