Zelda Switch 2 permetterà di riparare le armi (ma via app)

La durabilità delle armi negli Zelda sta per subire una trasformazione radicale grazie all'arrivo di Nintendo Switch 2.

Il controverso sistema di usura degli equipaggiamenti, che ha diviso la community di giocatori sin dal lancio di Breath of the Wild (che trovate su Amazon), troverà una soluzione grazie a una funzionalità inedita legata alla nuova app mobile di Nintendo.

Tutto ruoterà attorno a Zelda Notes, un'applicazione mobile integrata nell'ecosistema Nintendo che promette di arricchire l'esperienza di gioco con diverse funzionalità interattive.

Tra le caratteristiche più interessanti di questa app spiccano la possibilità di consultare una mappa interattiva, lasciare annotazioni per altri giocatori, condividere le proprie creazioni di Tears of the Kingdom e sbloccare obiettivi. Ma è un'altra funzione ad aver catturato l'attenzione degli appassionati: la riparazione degli equipaggiamenti.

L'app Zelda Notes includerà un sistema di bonus giornalieri che permetterà ai giocatori di ottenere benefici casuali ogni 24 ore. Come rilevato dal content creator Zeltik, tra questi premi figura anche la possibilità di riparare le armi danneggiate.

Va sottolineato che questo sistema di riparazione sarà sottoposto a precise limitazioni.

I bonus giornalieri verranno assegnati casualmente e potranno essere attivati solo una volta al giorno, impedendo ai giocatori di abusare della meccanica.

Questo approccio sembra voler preservare l'essenza originale delle avventure, introducendo al contempo un elemento di comodità richiesto a gran voce dalla community.

Le edizioni per Switch 2 di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom non si limiteranno a questa novità. Nintendo ha confermato significativi miglioramenti tecnici, tra cui risoluzione aumentata, frame rate più fluidi e supporto HDR.

Queste versioni potenziate saranno incluse nell'abbonamento Nintendo Switch Online + Expansion Pack, ma potranno anche essere acquistate separatamente da chi non sottoscrive questo livello di servizio.

Entrambi i titoli, insieme alla nuova console Switch 2, debutteranno sul mercato il 5 giugno.