Zelda Breath of the Wild potrebbe tornare su Switch 2

Le voci di corridoio parlano chiaro: The Legend of Zelda: Breath of the Wild potrebbe essere riproposto in una versione migliorata per Nintendo Switch 2.

Il capolavoro per Switch (che trovate su Amazon) non ha infatti bisogno di presentazioni, ma a quanto pare la sua corsa potrebbe non essere finita.

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, diversi leak (via CB) suggeriscono che Nintendo stia lavorando per portare questo capolavoro sulla sua prossima console, con un'esperienza potenziata che sfrutti le capacità del nuovo hardware.

La notizia arriva da Samus Hunter, insider Nintendo con un passato fatto di previsioni accurate.

Secondo quanto riportato Nintendo sta lavorando su una versione migliorata di Breath of the Wild per Nintendo Switch 2 ma non è ancora chiaro come sarà gestita questa versione.

Questo rumor si collega a precedenti segnalazioni che indicavano come Breath of the Wild fosse stato utilizzato come demo tecnica per Nintendo Switch 2 in eventi a porte chiuse nel 2023.

Inoltre, l'insider ha suggerito che Nintendo starebbe sviluppando diverse patch per ottimizzare i giochi attuali su Nintendo Switch per la sua nuova console, facendo di Breath of the Wild solo uno dei tanti titoli coinvolti.

Il nuovo hardware di Nintendo Switch 2 potrebbe permettere risoluzioni più alte, texture migliori e frame rate più stabili.

Una versione aggiornata potrebbe includere DLC integrati o addirittura nuovi elementi di gameplay.

E Tears of the Kingdom? Curiosamente, non si parla di un aggiornamento simile per il seguito, uscito nel 2023.



Nintendo non ha commentato questi rumor, e storicamente non è incline a farlo. Per il momento, come sempre dico in questi casi, è meglio non farsi troppe illusioni, ma l'idea di tornare a Hyrule con un livello tecnico rinnovato è sicuramente affascinante.

Chissà comunque che prima o poi non tocchi anche a un altro grande classico come The Wind Waker.