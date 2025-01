Zelda Breath of the Wild in Minecraft è giocabile gratis

Se siete appassionati di The Legend of Zelda e Minecraft, preparatevi a un progetto che vi lascerà senza fiato.

Un gruppo di modder ha ricreato l’intero mondo di Breath of the Wild (gioco che trovate su Amazon) all’interno di Minecraft, regalando ai fan un’esperienza unica e dal sapore rétro.

Dopotutto, considerando che lo storico creatore di Minecraft, Notch, ha proprio in questi giorni annunciato Minecraft 2 con un post sui social in cui spiega la sua idea.

Il progetto, realizzato dal talentuoso Grazzy, ha richiesto ben tre anni di lavoro e il risultato è incredibile (via DSO Gaming).

Il progetto di Grazzy è un tributo alla passione che unisce due mondi apparentemente distanti, ma profondamente iconici. Il risultato? Una Hyrule pixelata che conserva il fascino epico dell'originale, adattandolo a un’estetica rétro.

Ogni angolo della mappa di Breath of the Wild è stato riprodotto fedelmente, permettendo ai giocatori di esplorare Hyrule in un modo completamente nuovo.

Grazzy non è nuovo a imprese titaniche: tra i suoi lavori spiccano una mappa ispirata all’episodio finale di Attack on Titan, una ricostruzione di Skyloft da Skyward Sword, e persino una mod di Mario Kart 8 con quattro tracciati riprodotti nei minimi dettagli.

Se siete curiosi, tutte queste mappe sono disponibili per il download gratuito tramite il link indicato qui.

E per avere un assaggio della magia di Breath of the Wild in versione Minecraft, non perdetevi il video - visionabile nel player poco sopra - che mostra questa incredibile creazione.

È un’operazione che trasuda amore per il dettaglio e dimostra quanto i fan possano spingersi oltre i limiti tecnici, spesso più di quanto facciano gli studi ufficiali. Non è solo una mappa, è una dichiarazione d’amore. E ci ricorda che il vero gaming nasce (anche) dal cuore.

Parlando ancora di Minecraft, vi ricordo che c'è anche un film in uscita che è stato per altro "benedetto" da Notch in persona.