XDays MediaWorld: sconti imperdibili fino al 29 aprile!

La famosa catena di elettronica Mediaworld ha lanciato una super promozione chiamata "XDays", che offre sconti incredibili sui migliori prodotti tecnologici. Ma occhio, questa iniziativa è valida solo fino a domani, domenica 29 aprile, quindi sbrigatevi ad acquistare quello che vi serve al prezzo che desiderate.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3, che attualmente potete portarvi a casa a soli 799€, rispetto agli usuali 1.199,99€ di listino, per un risparmio reale di 400,99€.

Il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 include un processore Intel Core i5-12450H, formato da quattro P-core e quattro E-core, 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB, assicurando così un'ottima velocità di esecuzione delle operazioni.

In termini di scheda grafica, il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 è equipaggiato con una NVIDIA GeForce RTX 3050 da 4 GB, capace di garantire buone prestazioni con tutti i giochi moderni. Il display da 15,6 pollici offre una risoluzione FullHD (1080p) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 dispone di diverse porte di connessione, tra cui Ethernet, USB, HDMI e altre, per facilitare il collegamento di dispositivi esterni. La tastiera retroilluminata è stata progettata pensando ai giocatori, con una distanza di 1,5 mm tra i tasti, mentre la batteria integrata garantisce un'autonomia fino a 7 ore e supporta la tecnologia RapidCharge per una ricarica rapida.

