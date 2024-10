Xbox Store sta per arrivare su nuovi dispositivi

Dopo aver anticipato in più occasioni l'intenzione di puntare fortemente al mercato mobile, Microsoft ha ufficialmente annunciato di aver preso i primi passi verso questa direzione, con un'espansione di Xbox Store anche ai dispositivi Android.

Con un breve post pubblicato sul proprio profilo X, la presidente Sarah Bond ha infatti annunciato che a partire da novembre sarà possibile acquistare i videogiochi per le console Xbox direttamente tramite l'applicazione ufficiale su smartphone.

Sarah Bond fa infatti riferimento a una recente sentenza del tribunale nel caso di Epic Games contro Google, che ha ordinato alla casa di Mountain View di aprire Play Store anche a negozi concorrenziali.

Come ricorda infatti The Verge, la sentenza ha infatti stabilito che quello di Google è un monopolio illegale, il che significa che gli sviluppatori non saranno più obbligati a sottostare alle sue regole per vendere i propri videogiochi su Android.

Una sentenza che Xbox Store intende applicare già da novembre, in linea con l'unificazione delle app android già annunciata nel corso del precedente update, per permettere la vendita di giochi e abbonamenti anche da mobile: una novità che sarà particolarmente importante anche per Game Pass Ultimate, dato il supporto al cloud per i dispositivi mobile (lo trovate scontato su Amazon).

Ricordiamo infatti che una delle promesse di Phil Spencer era quella di permettere un giorno l'avvio di giochi acquistati direttamente tramite il cloud di Game Pass Ultimate: una feature che sarebbe dovuta arrivare entro il 2024, ma su cui attualmente non abbiamo ulteriori aggiornamenti.

Magari sarà proprio l'arrivo di Xbox Store su mobile ad aprirne definitivamente le porte: sarebbe effettivamente una mossa molto interessante quella di permettere di avviare subito un nuovo gioco anche lontano dalla console attraverso lo streaming.

Una mossa dunque molto interessante e che conferma l'intenzione di Microsoft di arrivare ovunque ci sia un dispositivo adatto al gaming: monitoreremo la situazione e vi terremo informati sulle nostre pagine con eventuali aggiornamenti.