Xbox Store, sconti fino al 95% di ottobre: ecco i migliori

Anche questo martedì sono arrivati come sempre i nuovi giochi in offerta di Xbox Store, con promozioni molto interessanti per festeggiare la seconda settimana di ottobre.

Questa volta gli utenti con una console Xbox potranno infatti risparmiare fino al 95% su tantissimi titoli, incluse alcune perle storiche da non lasciarsi scappare.

La maggior parte delle promozioni sarà disponibile per ogni utente, ma segnaliamo che potrebbero esserci offerte Gold riservate solo ai giocatori iscritti a Game Pass (lo trovate scontato su Amazon): consigliamo dunque di verificare accuratamente di poter accedere a tutti gli sconti.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla nostra lista dei migliori giochi in offerta su Xbox Store per questa settimana:

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Alan Wake Remastered a 9,89€ - Sconto del 67%

a 9,89€ - Sconto del 67% Alien Isolation: The Collection a 7,49€ - Sconto dell'85%

a 7,49€ - Sconto dell'85% Assassin's Creed Mythology Pack a 37,99€ - Sconto dell'80%

a 37,99€ - Sconto dell'80% Deus Ex: Mankind Divided Digital Deluxe a 6,74€ - Sconto dell'85%

a 6,74€ - Sconto dell'85% Digimon Survive a 12,49€ - Sconto del 75%

a 12,49€ - Sconto del 75% Disco Elysium: The Final Cut a 11,99€ - Sconto del 70%

a 11,99€ - Sconto del 70% F.E.A.R. 3 a 3,99€ - Sconto dell'80%

a 3,99€ - Sconto dell'80% Forza Horizon 4 Ultimate Edition a 19,99€ - Sconto dell'80%

a 19,99€ - Sconto dell'80% GTA V (XSX) a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Hotline Miami Collection a 4,99€ - Sconto del 75%

a 4,99€ - Sconto del 75% Kingdom Come: Deliverance a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Mass Effect Legendary Edition a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% MotoGP 24 a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections a 35,99€ - Sconto del 40%

a 35,99€ - Sconto del 40% Scarlet Nexus a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% Sonic Frontiers Digital Deluxe a 24,49€ - Sconto del 65%

a 24,49€ - Sconto del 65% Star Wars Jedi: Survivor Deluxe a 39,99€ - Sconto del 60%

a 39,99€ - Sconto del 60% The Talos Principle 2 a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% UFC 5 a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% XCOM 2 a 2,49€ - Sconto del 95%

Ricordiamo come sempre che questa è soltanto una selezione parziale dei numerosi giochi in offerta, che nel momento in cui scriviamo questo articolo sono oltre 790: potete trovarli tutti al seguente indirizzo.