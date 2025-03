Xbox Store, sconti fino al 95% di inizio marzo 2025: ecco i migliori

Xbox Store ha appena inaugurato l'inizio di marzo con tante nuove offerte molto interessanti, come sempre arrivate in occasione di un nuovo martedì.

Questa volta vi segnaliamo ben due promozioni in contemporanea: una promozione pensata per i giochi con le migliori valutazioni degli utenti e un'altra per i videogiochi pubblicati da Electronic Arts, con offerte che possono arrivare addirittura fino al 95%.

Alcuni dei titoli in promozione potrebbero essere già inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon): questa potrebbe essere dunque una buona opportunità per farli vostri per sempre, senza necessità di abbonamento.

Anche in questa occasione, abbiamo pensato di selezionare per voi le migliori offerte attualmente disponibili per questa settimana su Xbox Store:

Xbox Store: migliori giochi in offerta

A Plague Tale: Requiem a 20,99€ - Sconto del 65%

a 20,99€ - Sconto del 65% Alan Wake 2 a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Assassin's Creed Mythology Pack a 37,99€ - Sconto dell'80%

a 37,99€ - Sconto dell'80% Batman: Arkham Knight a 5,24€ - Sconto dell'85%

a 5,24€ - Sconto dell'85% BioShock: The Collection a 9,99€ - Sconto dell'80%

a 9,99€ - Sconto dell'80% Borderlands 3 a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Cyberpunk 2077 Ultimate Edition a 47,99€ - Sconto del 40%

a 47,99€ - Sconto del 40% Dead Rising Deluxe Remaster Digital Deluxe a 47,99€ - Sconto del 20%

a 47,99€ - Sconto del 20% Dead Space Digital Deluxe a 22,49€ - Sconto del 75%

a 22,49€ - Sconto del 75% Diablo IV a 26,99€ - Sconto del 55%

a 26,99€ - Sconto del 55% Doom Eternal a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Dragon Age: The Veilguard a 43,99€ - Sconto del 45%

a 43,99€ - Sconto del 45% Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition a 50,99€ - Sconto del 40%

a 50,99€ - Sconto del 40% EA Sports FC 25 a 23,99€ - Sconto del 70%

a 23,99€ - Sconto del 70% Forza Horizon 5 a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Grand Theft Auto V Premium + Whale Shark a 23,99€ - Sconto del 60%

a 23,99€ - Sconto del 60% Hogwarts Legacy: Digital Deluxe a 25,49€ - Sconto del 70%

a 25,49€ - Sconto del 70% Marvel's Guardians of the Galaxy a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% Mass Effect Legendary Edition a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Mortal Kombat 1 a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% NBA 2K25 a 23,99€ - Sconto del 70%

a 23,99€ - Sconto del 70% Need for Speed Heat Deluxe a 3,99€ - Sconto del 95%

a 3,99€ - Sconto del 95% Prince of Persia: The Lost Crown Complete a 24,99€ - Sconto del 50%

a 24,99€ - Sconto del 50% Redacted a 18,74€ - Sconto del 25%

a 18,74€ - Sconto del 25% Red Dead Redemption 2: Storia e contenuti Ultimate a 27,99€ - Sconto del 65%

a 27,99€ - Sconto del 65% Resident Evil 4 Gold Edition a 29,99€ - Sconto del 40%

a 29,99€ - Sconto del 40% Star Wars Jedi: Survivor a 19,99€ - Sconto del 75%

a 19,99€ - Sconto del 75% Street Fighter 6 Deluxe Edition a 42,74€ - Sconto del 55%

a 42,74€ - Sconto del 55% The Witcher 3: Wild Hunt Complete a 9,99€ - Sconto dell'80%

a 9,99€ - Sconto dell'80% Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe a 5,99€ - Sconto dell'80%

Il nostro consiglio è come sempre di consultare la lista completa con tutti i giochi in offerta: trovate le promozioni Best Rated Games al seguente indirizzo, mentre per i videogiochi pubblicati da EA dovrete dirigervi alla seguente pagina.

Vi raccomandiamo inoltre di affrettarvi, dato che gli sconti settimanali di Xbox Store termineranno il 10 marzo.