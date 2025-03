Xbox Store, sconti fino al 90% di fine marzo: ecco i migliori

Xbox Store si prepara a salutare il mese di marzo con le ultime offerte settimanali del martedì, già disponibili da questo momento per tutti gli utenti su console.

Questa settimana devo segnalarvi che ci sono molti meno nuovi giochi in offerta del previsto: è possibile che lo store si stia preparando al ritorno degli sconti di primavera, che potrebbero essere svelati già nel corso dei prossimi giorni.

Nel frattempo, non mancano comunque produzioni interessanti con sconti fino al 90%, anche se alcune delle promozioni sono disponibili solo per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon).

Assicuratevi dunque di controllare accuratamente i dettagli di ogni singolo gioco che più vi interessa: per aiutarvi, abbiamo segnalato per voi quelli che riteniamo essere le migliori offerte settimanali di Xbox Store.

Xbox Store: migliori giochi in offerta

A Plague Tale: Innocence a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% BioShock Infinite a 8,99€ - Sconto del 70%

a 8,99€ - Sconto del 70% Brok the InvestiGator a 7,99€ - Sconto del 60%

a 7,99€ - Sconto del 60% Dying Light Definitive Edition a 9,99€ - Sconto dell'80%

a 9,99€ - Sconto dell'80% Hunt: Showdown 1896 a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered a 22,49€ - Sconto del 25%

a 22,49€ - Sconto del 25% Monster Energy Supercross 4: Special Edition a 4,99€ - Sconto del 90%

a 4,99€ - Sconto del 90% Mortal Kombat 1: Kollezione Kaos Sovrano a 29,69€ - Sconto del 67%

a 29,69€ - Sconto del 67% Moving Out 2: Deluxe Edition a 16,49€ - Sconto del 50%

a 16,49€ - Sconto del 50% No Man's Sky a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% Riders Republic Complete Edition a 24,99€ - Sconto del 75%

a 24,99€ - Sconto del 75% Shadows of the Damned: Hella Remastered a 19,99€ - Sconto del 20%

a 19,99€ - Sconto del 20% The Escapists 2: GOTY Edition a 6,74€ - Sconto del 75%

a 6,74€ - Sconto del 75% The Inner World: The Last Wind Monk a 1,99€ - Sconto del 90%

a 1,99€ - Sconto del 90% Worms Armageddon: Anniversary Edition a 19,99€ - Sconto del 20%

Alcune delle migliori offerte delle scorse settimane sono ancora disponibili, qualora queste produzioni non fossero di vostro gradimento: vi invito a consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Se, come personalmente sospetto, dovessero poi essere svelati nuovi sconti per festeggiare la stagione primaverile, continuerò ad aggiornarvi come sempre sulle nostre pagine.