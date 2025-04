Xbox Store, sconti fino al 90% di fine aprile: ecco i migliori

Mancano ancora poche ore per la fine dei Saldi di Primavera, ma Xbox Store ha comunque aggiornato la propria selezione di sconti settimanali con tante selezioni interessanti.

Il mese di aprile si conclude dunque con sconti che possono arrivare fino al 90% su numerosi titoli: per quanto ovviamente in quantità ridotta a causa dei già citati saldi attualmente ancora in corso, potrete trovare alcuni titoli che vale sicuramente la pena di non lasciarsi scappare.

Alcune delle nuove offerte fanno parte delle consuete promozioni settimanali dedicate esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon): vi raccomando, di conseguenza, di controllare adeguatamente i dettagli di ogni titolo che vi interessa sullo store.

Nel frattempo abbiamo dato un'occhiata approfondita a tutte le nuove offerte, segnalandovi come di consueto quelli che riteniamo essere gli sconti più interessanti su Xbox Store:

Xbox Store: migliori giochi in offerta

A Plague Tale: Innocence a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Dragon Ball FighterZ: FighterZ Edition a 14,99€ - Sconto dell'85%

a 14,99€ - Sconto dell'85% Dragon Quest XI S: Definitive Edition a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Fantasian Neo Dimension a 44,99€ - Sconto del 25%

a 44,99€ - Sconto del 25% Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% Life is Strange: True Colors a 17,99€ - Sconto del 70%

a 17,99€ - Sconto del 70% Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe a 20,99€ - Sconto del 70%

a 20,99€ - Sconto del 70% Metaphor: ReFantazio a 48,99€ - Sconto del 30%

a 48,99€ - Sconto del 30% NieR Automata: Become As Gods Edition a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Octopath Traveler II a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% One Piece: Burning Blood a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Persona Collection a 35,99€ - Sconto del 60%

a 35,99€ - Sconto del 60% Ultimate Marvel vs. Capcom 3 a 9,99€ - Sconto del 60%

a 9,99€ - Sconto del 60% Watch Dogs 2: Gold Edition a 11,99€ - Sconto dell'85%

Come sempre vi ricordo che questa è solo una selezione parziale: potete trovare tanti altri giochi in offerta che non abbiamo potuto inserire in questo elenco.

Se volete verificare voi stessi tutti i giochi attualmente in offerta, inclusi i titoli disponibili con i Saldi di Primavera, vi raccomando di consultare la lista completa al seguente indirizzo.