Xbox Store, sconti fino al 90% con le offerte "UnHalloween": ecco i migliori

Xbox Store ha deciso di "celebrare" il Pesce d'Aprile proponendo una nuova serie di sconti decisamente interessanti, ma allo stesso tempo inaspettati per questo periodo dell'anno.

Da questo momento sono infatti disponibili le offerte "UnHalloween", che giocano proprio sul fatto che siamo ancora ben distanti dal 31 ottobre: tramite la nuova promozione potrete risparmiare fino al 90% su tantissimi videogiochi a tema spaventoso ma non necessariamente appartenenti al genere dei survival horror.

Anche questo martedì siamo dunque pronti a svelarvi la nostra lista con i migliori sconti da non lasciarvi scappare su Xbox Store, che vi piacciano o meno i film horror.

Come ogni settimana sono state anche rinnovati gli sconti dedicati agli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma che essendo separati da questa promozione non abbiamo tenuto in considerazione per la nostra selezione:

Xbox Store: migliori offerte UnHalloween

#Blud a 17,49€ - Sconto del 30%

a 17,49€ - Sconto del 30% Carrion a 4,99€ - Sconto del 75%

a 4,99€ - Sconto del 75% Choo-Choo Charles a 6,99€ - Sconto del 65%

a 6,99€ - Sconto del 65% Dead by Daylight a 11,99€ - Sconto del 60%

a 11,99€ - Sconto del 60% Don't Starve: Giante Edition a 3,74€ - Sconto del 75%

a 3,74€ - Sconto del 75% Infernax a 11,99€ - Sconto del 40%

a 11,99€ - Sconto del 40% Inside & Limbo Bundle a 2,69€ - Sconto del 90%

a 2,69€ - Sconto del 90% Killer Klowns From Outer Space: The Game a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Kill Knight a 7,49€ - Sconto del 50%

a 7,49€ - Sconto del 50% Lies of P a 35,99€ - Sconto del 40%

a 35,99€ - Sconto del 40% Mortal Shell: Enhanced Edition a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Poppy Playtime: Chapter 3 a 9,74€ - Sconto del 35%

a 9,74€ - Sconto del 35% Predator: Hunting Grounds a 12,99€ - Sconto del 35%

a 12,99€ - Sconto del 35% Scorn a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Strange Brigade Deluxe Edition a 7,99€ - Sconto del 90%

a 7,99€ - Sconto del 90% The Outlast Trials a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% The Sinking City Deluxe Edition a 9,74€ - Sconto dell'85%

a 9,74€ - Sconto dell'85% The Walking Dead: Telltale Definitive Series a 14,99€ - Sconto del 70%

a 14,99€ - Sconto del 70% Vampire Survivors a 3,74€ - Sconto del 25%

a 3,74€ - Sconto del 25% Weird West: Definitive Edition a 5,99€ - Sconto dell'85%

Potete verificare tutti i giochi "spaventosi" in offerta tramite l'apposita sezione presente sullo store delle vostre console Xbox.

Nel caso vogliate invece verificare tutte le offerte attualmente disponibili, anche non necessariamente legate ai giochi horror, vi consiglio di dirigervi al seguente indirizzo.