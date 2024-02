Diablo 4 gratis su Game Pass, c'è la data

In occasione del podcast ufficiale di Xbox di questa sera, è stato annunciato a sorpresa l'arrivo di un big Bethesda sul catalogo Game Pass.

Dato che la Casa di Redmond ha deciso di iniziare a rispettare l'impegno di offrire i giochi di Activision e Blizzard con Game Pass (che trovate su Amazon), è quindi tempo di novità.

Advertisement

Sia le nuove uscite che i giochi classici del suo catalogo, è stato confermato che Diablo 4 sarà disponibile per gli abbonati a Game Pass sia su PC che su console Xbox a partire dal 28 marzo.

Stando alle parole di Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty, Diablo è infatti solo l'inizio della possibilità per i giocatori Xbox di godere dei giochi di Activision e Blizzard su Game Pass.

La descrizione del gioco recita, via sito ufficiale Xbox:

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Sanctuarium è caduto di nuovo nell'oscurità: Lilith è stata evocata da un rituale oscuro dopo secoli di esilio. L'odio minaccia di distruggere Sanctuarium mentre il male si diffonde e una nuova ondata di seguaci arriva per accogliere l'arrivo di Lilith. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e un bottino leggendario, questo vasto mondo promette avventura e devastazione.

Ricordiamo che sempre in occasione del podcast, i tre dirigenti hanno condiviso la visione sull'esclusività dei giochi, sul futuro dell'hardware Xbox e sulla promessa generale di Xbox.

Ma non solo: Xbox Game Pass non è il solo modo per giocare gratis, perché le classiche offerte del weekend sono perfette allo stesso modo.

Infine, sempre Xbox Game Pass ha da oggi detto addio ai giochi gratis che lasceranno in queste ore il servizio in abbonamento: fortunatamente sono solo 2.