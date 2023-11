Xbox Series X|S, l'aggiornamento di novembre è disponibile: ecco le novità

Microsoft ha annunciato di avere appena rilasciato un nuovo aggiornamento per Xbox Series X|S, proseguendo il trend che prevede almeno un update ogni mese per le console next-gen.

L'aggiornamento di novembre è focalizzato in particolare sulle novità per l'app Xbox su PC, ma non è che Xbox Series X|S siano state lasciate indietro ovviamente, con feature molto utili per i giochi gratis del weekend e chi... conosce il giapponese.

Dopo l'aggiornamento di ottobre (le cui novità potete recuperare qui nel caso vi siate persi qualcosa), a novembre l'ecosistema Xbox si aggiorna ancora.

L'annuncio è arrivato ovviamente tramite Xbox Wire, e di seguito vi riportiamo tutte le novità più interessanti per quanto riguarda le feature che potrete trovare da oggi.

Partendo dall'app Xbox su PC, Microsoft introdurrà una modalità compatta dell'interfaccia. Sarà disponibile su tutti i dispositivi Windows, inclusi ASUS ROG Ally e Lenovo Legion Go dove la modalità compatta farà sicuramente un effetto migliore viste le dimensioni ridotte dello schermo.

La modalità compatta fornisce un'interfaccia utente più intuitiva, dove la barra laterale si riduce in icone, offrendopiù spazio per sfogliare i contenuti. Per utilizzare questa funzione sarà necessario fare clic sul profilo nell'angolo in alto a sinistra dell'app e attivare l'interruttore per la "Modalità compatta".

Inoltre, con l'arrivo costante di nuovi giochi e vantaggi su Game Pass, Microsoft renderà più facile tenere il passo con le novità dando la possibilità di mostrare solo le notifiche non lette nel menu a discesa delle notifiche sull'app Xbox su PC.

Infine ci sarà un ulteriore supporto per la diagnosi e la risoluzione dei problemi, con un nuovo strumento di riparazione dei servizi di gioco che verrà aggiunta.

Per quanto riguarda Xbox Series X|S verrà introdotto il supporto alla lingua giapponese per tastiere fisiche e virtuali, direttamente dalle impostazioni di sistema.

Inoltre sarà più facile vedere le notifiche dei giochi gratis del weekend dei Free Play Days di Xbox, e allo stesso modo sarà più semplice riscattare i premi su console grazie all'autenticazione a due fattori tramite smartphone.

Mentre prendete confidenza con queste novità ricordatevi di seguire anche i The Game Awards 2023, perché Xbox ha già promesso annunci importanti.