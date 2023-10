Xbox Series X, l'aggiornamento di ottobre è disponibile: ecco cosa cambia

Microsoft ha annunciato di avere appena rilasciato un nuovo aggiornamento per Xbox Series X|S, proseguendo il trend che prevede almeno un update ogni mese per le console next-gen.

L'aggiornamento di ottobre è pensato per rendere Xbox Series X e Series S ancora più accessibili, introducendo una feature molto utile per chiunque non voglia utilizzare un normale controller.

Come annunciato nel blog ufficiale Xbox Wire, adesso potrete riprogrammare i pulsanti dei controller Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (lo trovate su Amazon) e dell'Xbox Adaptive Controller sulla vostra tastiera: una feature molto utile per alcune tipologie di giocatori che hanno bisogno di più opzioni, o anche solo per poter vivere meglio quei titoli con personalizzazioni limitate.

Al momento, non viene citata la possibilità di utilizzare questa opzione anche per i controller Xbox standard, per il quale toccherà sperare in un eventuale aggiornamento futuro.

L'update di ottobre per Series X e Series S introduce anche la possibilità di importare facilmente le clip di gioco su Clipchamp: una feature promessa in seguito alle limitazioni introdotte su screenshot e filmati condivisi in rete con l'ultimo aggiornamento.

Ciò renderà più facile editare e conservare i momenti che volete davvero conservare e condividere con i vostri amici, direttamente dal vostro browser e da PC.

Infine, la nuova patch vi permetterà di controllare facilmente i permessi per la raccolta opzionale di dati sull'utilizzo di console e giochi, direttamente dal menù impostazioni, e la possibilità di unirvi alle partite dei vostri amici direttamente dal profilo: quest'ultima opzione è ancora in fase sperimentale e sarà distribuita gradualmente ad alcuni utenti selezionati, ma renderà giocare in compagnia ancora più facile.

L'aggiornamento di ottobre è già disponibile da adesso e sarà scaricato automaticamente dalle vostre console Xbox Series X e Series S, se collegate online: potete comunque assicurarvi di avere installato l'attuale versione dalle apposite impostazioni.

Restando in tema di novità in casa Microsoft, dopo l'acquisizione di Activision Blizzard è arrivata una riorganizzazione interna, con un nuovo presidente a capo di Xbox.

Se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, ricordatevi di dare un'occhiata agli ultimi giochi gratis aggiunti in catalogo: c'è anche il remake di Dead Space!