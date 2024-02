Xbox Series X|S, l'aggiornamento di febbraio 2024 è disponibile: ecco le novità

Microsoft ha confermato di avere appena dato il via al roll-out del nuovo aggiornamento per Xbox Series X|S, proseguendo il trend che prevede almeno un update ogni mese per le console next-gen.

L'aggiornamento di febbraio offre controlli touch abilitati nella riproduzione remota Xbox e filtri e ordinamenti migliorati in I miei giochi e app. C'è un nuovo strumento di calibrazione della levetta per i controller Wireless Xbox (trovate le migliori proposte su Amazon) e una nuova opzione di restrizione dell'accesso per rendere più semplice per molti giocatori giocare su console condivise in luoghi come gli ospedali.

Ma andiamo con ordine, ripercorrendo l'annuncio di Xbox Wire.

Iniziamo dalla riproduzione remota di Xbox, che ora supporta il layout di controllo touch personalizzato su più di cento giochi, quando si utilizza l'app Xbox su dispositivi iOS, Android e Windows. I quali saranno utilizzabili anche tramite Xbox Cloud Gaming quando si gioca in remoto dalla propria console.

Xbox ha anche prestato particolare attenzione alla salute dei controller, con il nuovo strumento di autocalibrazione guidato dall'utente sull'app Accessori Xbox che aiuterà a ricalibrare le levette per i controller Wireless per Xbox. Il tutto per risolvere problemi minori relativi alla levetta, come risposte incoerenti, senza la necessità di chiamate di supporto, riparazioni del controller o resi.

Inoltre sono stati aggiunti nuovi filtri per cercare giochi e app all'interno della piattaforma Xbox. Ora sarà possibile cercare i giochi per accessibilità, lingue supportate e caratteristiche tecniche.

Contestualmente a questo, le schede degli abbonamenti nella libreria completa sono state aggiornate per essere ordinate anche in base alle aggiunte più recenti, rendendo più semplice vedere le novità negli abbonamenti come Xbox Game Pass ed EA Play.

La nuova attenzione per le levette dei controller Xbox arriva nel momento giusto, visto che di recente è stato annunciato anche un nuovo controller fluttuante. Più o meno.

Ma la settimana di Xbox deve ancora arrivare al suo momento più importante, perché il 15 febbraio ci sarà l'evento più atteso delle ultime settimane, ovvero il chiarimento definitivo riguardo la questione delle esclusive in arrivo su PS5.

In un momento a dir poco fondamentale, perché proprio PS5 continua a surclassare Xbox in quanto a vendite, anche se c'è uno spiraglio di "rottura" per la console Sony.