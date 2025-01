Xbox sempre più multipiattaforma: altre 3 esclusive sarebbero in arrivo su PS5

Microsoft sembra avere ormai tracciato la propria strada per i giochi Xbox, con la casa di Redmond che ormai non vorrebbe escludere alcun franchise da un'uscita su più piattaforme.

Proprio nelle scorse ore vi avevamo segnalato il probabile arrivo di franchise di punta come Halo su Nintendo Switch 2, che Xbox sarebbe pronta a supportare attivamente con diverse sue ex-esclusive, ma l'azienda continua a guardare con estrema attenzione anche il mercato PS5.

Queste indiscrezioni sono arrivate nel corso di un podcast dell'insidere NateTheHate, che avrebbe anche anticipato il probabile arrivo della trilogia Final Fantasy VII Remake su Xbox e Switch 2.

In un nuovo report pubblicato su Windows Central, Jez Corden ha confermato tali indiscrezioni, aggiungendo ulteriori dettagli interessanti: ci sarebbero almeno altre 3 esclusive Xbox previste per il lancio su PS5 nel 2025, senza contare ovviamente il già annunciato arrivo di Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Corden spiega di aver saputo di un'uscita sulle console PlayStation per Hellblade 2 e il remake di Age of Mythology, oltre a un potenziale arrivo di Gears of War 1 Ultimate Edition, ma al momento non è sicuro se i piani includano anche Switch 2.

La strategia di Microsoft sembra ormai chiara a tutti, nonostante molti fan Xbox abbiano spesso dimostrato di condividere ben poco la nuova direzione: dopo un lancio iniziale per puntare fortemente su Game Pass Ultimate e spingere le vendite degli abbonamenti (che trovate su Amazon), fare in modo che i titoli in questione siano disponibili su più piattaforme per incassare quanto più denaro possibile con il multipiattaforma.

Se queste indiscrezioni fossero confermate, significherebbe che Xbox avrebbe rinunciato del tutto — o quasi — al concetto di esclusive: una linea di pensiero a cui si è recentemente allineata Square Enix che, come anticipavamo in apertura, vorrebbe staccare la trilogia di FFVII da PS5.

Ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni: monitoreremo la situazione e vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.