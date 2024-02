Xbox Game Pass vi offre Paramount+ gratis per vedere la serie TV di Halo

Microsoft ha annunciato un nuovo vantaggio esclusivo per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, pensato per celebrare l'inizio della Stagione 2 della serie TV di Halo.

L'adattamento televisivo della saga di Master Chief viene trasmessa in esclusiva su Paramount+, ma grazie al servizio in abbonamento di Xbox (che trovate su Amazon) potete accedere a una speciale prova per guardarla gratis e senza costi aggiuntivi.

Se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, potete infatti riscattare un mese gratuito di Paramount+, giusto in tempo per recuperare tutta la prima stagione e le nuove puntate di Halo.

Come spiegato anche su Xbox Wire, si tratta di un'iniziativa valida anche per il territorio italiano e già disponibile per tutti gli utenti con un piano Ultimate: non dovrete fare altro che accedere alle rispettive app su Xbox, PC o Mobile, entrare nella sezione dedicate alle ricompense e procedere al riscatto, seguendo poi le semplici istruzioni per attivare il vostro abbonamento.

Chiariamo naturalmente che la promozione è riservata soltanto per i nuovi abbonati Paramount+ e che copre soltanto una prova gratuita di 30 giorni, dopodiché sarà automaticamente rinnovato ogni mese a pagamento — ma potete ovviamente interrompere il rinnovo in qualunque momento, sfruttando così solo il vostro vantaggio esclusivo.

Avete tempo fino al 7 aprile per poter aderire all'offerta, mentre il riscatto del codice vero e proprio dovrà avvenire entro il 10 maggio 2024: se non siete ancora iscritti al servizio in streaming, non possiamo che invitarvi ad approfittare il prima possibile di questa offerta per vedere Halo e altri grandi show sulla piattaforma senza costi aggiuntivi.

