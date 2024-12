Xbox Portable, l'annuncio sarebbe davvero vicino

Durante l’evento dedicato al “futuro dei gaming handhelds”, in programma il 7 gennaio, Lenovo sembra pronta a svelare il suo primo dispositivo portatile con SteamOS: il Legion Go, ma forse anche Xbox ha una sorpresa per noi.

Un debutto, quello di Lenovo, che punta a sfidare direttamente mostri sacri come Steam Deck e ROG Ally, arricchendo un mercato in rapida ascesa.

Ma ciò che colpisce maggiormente non è solo l’arrivo di questo nuovo dispositivo, quanto la presenza di Jason Ronald, storico volto di Microsoft e ora promosso a "VP of Next Generation" per Xbox, come riportato anche da Pure Xbox.

La sua partecipazione al panel accanto al co-designer di Steam Deck, Pierre-Loup Griffais, non è casuale e alimenta speculazioni su un possibile futuro dispositivo portatile targato Xbox, di cui si parla da mesi.

Negli ultimi anni, Xbox ha flirtato con l’idea di espandersi nel mercato handheld, come dimostrato dall’integrazione del Cloud Gaming su dispositivi mobili e console portatili di terze parti.

La presenza di Ronald, figura chiave nello sviluppo dell’hardware Xbox, potrebbe indicare che la casa di Redmond stia preparando il terreno per una mossa più ambiziosa.

Il titolo di Ronald come "VP of Next Generation" sottolinea la volontà di Microsoft di guardare oltre il tradizionale ecosistema console.

Potrebbe significare un nuovo approccio che integra hardware portatili con servizi già solidi come il Game Pass e il Cloud Gaming. Insomma, un passo avanti per avvicinarsi a un pubblico sempre più mobile e diversificato.

Per ora, non ci sono conferme ufficiali da parte di Microsoft su un eventuale dispositivo portatile, ma la presenza di Ronald al CES 2025 non può essere ignorata.

Se Xbox decidesse di entrare in gioco con un dispositivo dedicato, potrebbe davvero fare la differenza grazie a un ecosistema già maturo e consolidato.

Certo, la concorrenza è spietata, ma è proprio nelle sfide più difficili che nascono le innovazioni migliori. E in fondo, il gaming portatile sta ora vivendo un momento particolarmente florido, quindi secondo chi scrive non approfittarne sarebbe sciocco.

