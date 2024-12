Xbox in crisi? Satya Nadella fa chiarezza sui dati di vendita

Il mondo dei videogiochi guarda sempre ad Xbox con una certa attenzione perché, tra le acquisizioni e il Game Pass, è inevitabilmente una delle aziende che ha cambiato più di tutte lo status quo del mercato attuale.

Per questo i dati emersi qualche ora fa sono stati al centro di molte discussioni, perché la situazione di Xbox non è disastrosa ma è certamente in un momento storico per cui ci saranno senz'altro dei grandi cambiamenti.

Tra marzo e giugno 2024, la divisione legata al gaming ha ottenuto un aumento degli utili del 44% su base annua, dove l'impatto netto dell'acquisizione di Activision Blizzard King è di 48 punti. Ciò significa che, in assenza dell'acquisizione, gli utili sarebbero diminuiti del 4%.

Tuttavia le console Xbox hanno prodotto il 42% in meno rispetto all'esercizio finanziario del 2023, e una possibile lettura di questo dato è che Microsoft punterà i suoi sforzi futuri sul cloud gaming, e lentamente ma inesorabilmente la sua posizione di produttore si ridurrà ulteriormente.

Come riporta Windows Central, Satya Nadella ha voluto commentare ovviamente i dati spiegando che non c'è sostanzialmente niente di cui preoccuparsi.

Parlando agli analisti durante la chiamata sugli utili di ieri, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha descritto la strategia in evoluzione di Xbox, notando che la console rimane comunque al centro dell'operazione:

«Per noi, il nostro investimento nel settore dei giochi è stato fondamentalmente per avere, direi, il giusto portafoglio di ciò che amiamo dei giochi e abbiamo sempre amato dei giochi — ovvero Xbox, e il contenuto per la console, e espandere da lì in modo da avere contenuti per ovunque le persone giochino, a partire dal PC.»

Satya ha ribadito ulteriormente che Activision è stata principalmente acquistata per espandere la presenza di Xbox oltre le console, specificamente su mobile e PC, dove Xbox ha tradizionalmente faticato. Activision ha giochi come Hearthstone, Diablo Immortal e Candy Crush Saga nel suo portafoglio, rendendolo una sorta di potenza nel settore mobile.

