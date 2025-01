Xbox ha rischiato seriamente di chiudere nel 2021, per un report

Xbox è ormai da diversi anni in cerca di una vera e nuova identità, ma le ultime discutibili decisioni comincerebbero ad avere una spiegazione, grazie a un nuovo report emerso nelle scorse ore.

The Information ha infatti svelato alcuni presunti retroscena relativi a qualche anno fa, più precisamente il 2021, quando abbiamo seriamente rischiato di vedere scomparire il marchio Xbox (via r/GamingLeaksAndRumors).

Nel report si scrive infatti che Satya Nadella, CEO di Microsoft, si sia trovato di fronte a una scelta dopo i pessimi risultati ottenuti dalla divisione gaming Xbox: chiuderla del tutto oppure provare a rinforzarla con acquisizioni importanti.

Alla fine Nadella avrebbe scelto questa seconda opzione, con un obiettivo chiaro: puntare tutto sulla crescita di Xbox Game Pass (lo trovate scontato su Amazon) e dei suoi servizi in cloud.

E le cifre come ben sappiamo sono state estremamente importanti, passando dai 7 miliardi per Bethesda fino ai 74.5 miliardi per il gruppo Activision-Blizzard.

Il report svela anche che l'acquisizione di Activision è stata portata a termine con la speranza che ciò avrebbe convinto gli sviluppatori a investire sui server cloud Azure, di proprietà di Microsoft: un piano che attualmente non è andato a buon fine, dato che gli autori di Call of Duty stanno continuando a usare i server di Google e Amazon per i loro servizi.

Un ulteriore retroscena interessante è legato alle previsioni di Xbox Game Pass: prima che l'acquisizione di Activision andasse in porto, la speranza di Microsoft era riuscire a raggiungere i 100 milioni di utenti iscritti al servizio in abbonamento entro il 2030.

Un traguardo che ad oggi sembra praticamente impossibile da raggiungere, se consideriamo che i numeri dovrebbero essere attualmente di poco inferiori ai 40 milioni, anche se è possibile che queste previsioni siano state fatte durante il periodo del Covid, quando il settore videoludico ha fatto i conti con una domanda senza eguali.

Questo report, se dovesse essere confermato, ribadirebbe dunque che la divisione gaming di Microsoft avrebbe bisogno di recuperare denaro il più in fretta possibile, dato che ad oggi faticherebbe a generare profitti.

Ciò spiegherebbe anche perché la casa di Redmond pare aver cambiato nuovamente strategia, puntando fortemente su lanci multipiattaforma: secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero altre 3 esclusive importanti in arrivo su PS5.

Ovviamente vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni, dato che non sono arrivati commenti ufficiali da parte di Microsoft al riguardo. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.