Xbox Game Pass vi regala gratis uno Star Wars, ma solo per poche ore

Prosegue anche oggi lo speciale "Calendario dell'Avvento" proposto da Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play, con un nuovo incredibile omaggio gratuito per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

A partire dallo scorso 17 dicembe sta venendo proposto ogni giorno un nuovo omaggio gratuito: la line-up è iniziata con Battlefield 1 Revolution per poi proseguire con un DLC di Skate 3.

Oggi si torna ad offrire nuovamente un gioco gratis completo, particolarmente interessante: si tratta infatti di Star Wars Battlefront II Celebration Edition, edizione definitiva dello sparatutto multiplayer di EA e DICE.

Questa speciale versione vi permetterà di accedere non solo a tutti gli aggiornamenti di gioco rilasciati fino ad oggi, ma anche a tantissime skin ed emote aggiuntive, inclusi aspetti leggendari ispirati al film L'Ascesa di Skywalker.

Come vi anticipavamo in apertura, si tratta di un omaggio gratuito riservato esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon), che potete riscattare già da adesso sulle vostre console.

Non dovrete fare altro che accedere alla seguente pagina ufficiale con un account iscritto al servizio in abbonamento, per poi fare clic sul pulsante "Ottieni" per completare un "acquisto" da 0 euro e 0 centesimi.

Proprio come è già accaduto per le precedenti iniziative, dovrete però affrettarvi: Star Wars Battlefront II Celebration Edition resterà disponibile gratis per il riscatto soltanto per oggi 19 dicembre 2024.

Già da domani dovrebbe invece essere svelata una nuova promozione giornaliera: qualora dovesse trattarsi di un ulteriore gioco gratuito, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.

In ogni caso, vi consigliamo di tenere d'occhio la sezione Per Te di Xbox Store, così da non lasciarvi sfuggire nessuna occasione a tempo limitato.

Restando in tema di novità in arrivo su Xbox Game Pass, cogliamo l'occasione per ricordarvi tutti i giochi gratuiti già confermati per il primo mese del 2025.