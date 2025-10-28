Gli abbonati a Xbox Game Pass si preparano a chiudere il mese di ottobre con arrivi di rilievo, tra cui spicca un titolo first-party particolarmente atteso dalla community. La finestra temporale dal 28 al 31 ottobre porta con sé tre nuove aggiunte al catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft, ciascuna destinata a diverse fasce di utenti a seconda del tipo di sottoscrizione posseduta.

Il momento clou della settimana arriva mercoledì 29 ottobre con The Outer Worlds 2, il seguito tanto desiderato dell'acclamato gioco di ruolo fantascientifico in prima persona sviluppato da Obsidian Entertainment. Gli sviluppatori non nascondono l'entusiasmo per questo lancio, presentando il titolo come un'avventura ricca d'azione ambientata in una nuova colonia, dove i giocatori potranno scoprire un equipaggio inedito, armi mai viste prima e nemici del tutto originali. Il gioco sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati Ultimate e PC Game Pass su Xbox Series X|S, PC e Cloud.

La settimana si apre invece con un proposito decisamente diverso. Halls of Torment, disponibile da oggi, rappresenta un'immersione nel genere roguelite survival dove l'obiettivo è sopravvivere il più a lungo possibile contro orde di creature mostruose. Ambientato nelle profondità degli inferi dove risiedono i Signori del mondo sotterraneo, il gioco promette di armare i giocatori con tesori, oggetti magici e un roster crescente di eroi per affrontare gli orrori provenienti dall'aldilà. Questo titolo sarà accessibile attraverso gli abbonamenti Premium, Ultimate e PC Game Pass.

A chiudere il periodo c'è Terminull Brigade, che approda su Xbox Series X|S il 31 ottobre dopo essere già stato disponibile su PC. Si tratta di un titolo free-to-play che offre vantaggi esclusivi per i membri di Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Con l'arrivo della stagione 1, i giocatori possono iniziare il loro viaggio attraverso il cosiddetto Nullverse e reclamare i benefici riservati agli abbonati del servizio Microsoft.

La varietà dell'offerta settimanale dimostra ancora una volta la strategia di Microsoft nel garantire contenuti diversificati per il proprio servizio in abbonamento. Dal grande blockbuster prodotto internamente fino ai titoli indipendenti e ai giochi free-to-play con bonus dedicati, Xbox Game Pass continua a proporsi come una soluzione completa per gli appassionati di videogiochi su diverse piattaforme.