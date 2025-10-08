La strategia di Microsoft per gestire il malcontento generato dal recente aumento dei prezzi di Xbox Game Pass Ultimate rivela un approccio differenziato a livello geografico che sta creando una situazione a due velocità tra i mercati globali.

Mentre negli Stati Uniti e nel Regno Unito gli abbonati devono già fare i conti con tariffe aumentate del 50%, diversi paesi europei e asiatici beneficiano di una moratoria temporanea che protegge chi ha già sottoscritto il servizio.

Questa disparità di trattamento solleva interrogativi sulla strategia commerciale del colosso di Redmond e sulle pressioni normative locali che sembrano aver influenzato tali decisioni.

Germania, Irlanda, Italia, Corea del Sud, Polonia e India rappresentano i territori dove Microsoft ha scelto di congelare temporaneamente l'impatto economico sui propri utenti esistenti. Quindi, sì, anche da noi.

Gli abbonati di questi paesi continueranno a pagare le tariffe precedenti finché manterranno attivo il rinnovo automatico, una protezione che tuttavia svanirà nel momento in cui decidessero di cancellare e riattivare il servizio.

La comunicazione ufficiale dell'azienda, trasmessa attraverso email dirette agli utenti, specifica chiaramente i termini di questa tregua economica. Kari Perez, responsabile delle comunicazioni Xbox, ha confermato che "gli abbonati attuali in determinati paesi continueranno a rinnovare al prezzo esistente per ora, in linea con i requisiti locali".

L'origine di questo trattamento differenziato sembra risiedere nelle normative locali che regolamentano le modifiche tariffarie dei servizi in abbonamento.

Le regole di alcuni mercati impongono alle aziende di fornire preavvisi significativi prima di implementare aumenti di prezzo, costringendo Microsoft a rispettare tempistiche più lunghe rispetto ad altri territori.

L'email inviata da Microsoft ai suoi utenti garantisce una comunicazione "almeno 60 giorni in anticipo" rispetto a qualsiasi cambiamento tariffario futuro.

Questo significa che anche nei paesi attualmente protetti, l'aumento potrebbe materializzarsi nei prossimi mesi, rendendo la situazione attuale più una dilazione che una vera esenzione.

L'ironia della situazione emerge quando si considera che Microsoft ha registrato ricavi record dai servizi in abbonamento nell'ultimo anno fiscale. L'aumento tariffario arriva quindi non da una posizione di difficoltà finanziaria, ma in un momento di particolare prosperità per la divisione gaming dell'azienda.

Il riposizionamento di Xbox Game Pass Ultimate, accompagnato da una riorganizzazione completa della struttura delle offerte, rappresenta un momento di svolta per quello che Microsoft aveva battezzato come "il miglior affare del gaming".

La sostenibilità economica del modello sembra aver prevalso sulle considerazioni di accessibilità che avevano caratterizzato il lancio del servizio.

Per gli utenti italiani, il vantaggio temporaneo offerto dalla normativa locale rappresenta un'opportunità per valutare se il servizio mantenga la sua convenienza anche alle nuove tariffe.

La finestra di protezione attuale potrebbe durare ancora diversi mesi, offrendo tempo sufficiente per sperimentare le nuove aggiunte al catalogo e decidere se l'investimento rimanga giustificato.