Microsoft ha già svelato i primi quattro titoli che entreranno a far parte del catalogo Xbox Game Pass durante il mese di novembre 2025, offrendo agli abbonati un'anteprima di quello che li attende una volta archiviato ottobre. La lineup si preannuncia variegata, spaziando dai simulatori gestionali ai giochi d'azione, con un nome di punta che domina su tutti gli altri. L'annuncio arriva mentre il mese in corso deve ancora regalare le sue uscite più importanti, tra cui tre titoli di grande richiamo.

Il protagonista indiscusso della selezione di novembre sarà Call of Duty: Black Ops 7, in arrivo nel catalogo principale del servizio a metà mese, precisamente il 14 novembre. Ambientato nell'anno 2035, il gioco dipinge uno scenario globale sull'orlo del collasso, devastato da conflitti violenti e guerra psicologica. I giocatori vestiranno i panni di David Mason, alla guida di un team d'élite della JSOC in missione segreta nella vasta città mediterranea di Avalon, dove scopriranno una cospirazione sofisticata destinata non solo a gettare il mondo nel caos, ma anche a riportarli faccia a faccia con i fantasmi del loro passato.

La data del 6 novembre segnerà invece l'ingresso di ben due titoli nel servizio. Il primo è Football Manager 2026 per PC, che rappresenta una svolta significativa per la storica serie gestionale calcistica. Costruito sul motore Unity, FM26 promette di ridefinire l'eredità della franchise, ponendo il giocatore al centro del "beautiful game" - come gli inglesi chiamano il calcio - attraverso un'interfaccia riprogettata e un'esperienza del giorno della partita più immersiva che mai. Le nuove fondamenta puntano a permettere ai giocatori di definire il proprio destino calcistico con maggiore profondità.

Sempre il 6 novembre arriverà Whiskerwood, anch'esso per PC, un titolo dal concept particolare che mette in scena l'ingegnosità dei topi. I giocatori dovranno scolpire montagne, attraversare mari ed esplorare terre selvagge mentre costruiscono città grandiose, stabilendo elaborati sistemi di automazione per gestire catene di produzione complesse. Il tutto mentre devono fare i conti con le esigenti pretese dei loro padroni felini, in un universo dove le dinamiche tra topi e gatti assumono connotati inediti.

A chiudere la prima selezione di novembre c'è Winter Burrow, previsto per il 12 novembre. In questo gioco i giocatori interpreteranno un topo che torna dalla grande città per scoprire la propria casa d'infanzia ridotta in rovina. La situazione si complica ulteriormente quando emerge che la zia, che avrebbe dovuto occuparsi della dimora, è scomparsa nel nulla. L'obiettivo sarà restaurare la tana distrutta riportandola all'antico splendore, per poter finalmente rilassarsi davanti al caminetto.

Vale la pena ricordare che questi quattro titoli rappresentano solo un primo assaggio di quello che novembre riserverà agli abbonati Game Pass. Microsoft è solita aggiornare progressivamente la lista delle aggiunte nel corso delle settimane, quindi ulteriori annunci sono attesi prima della fine del mese corrente.

Nel frattempo, ottobre deve ancora esprimere tutto il suo potenziale con tre uscite di alto profilo: Keeper, Ninja Gaiden 4 e The Outer Worlds 2 sono tutti previsti prima della fine del mese, garantendo agli abbonati un flusso costante di contenuti di qualità tra i due periodi.