Il catalogo di Xbox Game Pass si alleggerisce ancora una volta, con quattro titoli destinati a lasciare il servizio proprio oggi, 15 dicembre. La notizia colpisce particolarmente perché tutti i giochi in uscita vantano recensioni estremamente positive da parte degli utenti, un dato che rende queste rimozioni particolarmente dolorose per gli abbonati al servizio Microsoft.

Con queste defezioni, il totale delle perdite registrate nel 2025 sale a 126 titoli, un numero che testimonia la rotazione continua e massiccia del catalogo operata dall'azienda di Redmond.

Tra i giochi che abbandonano la piattaforma spicca Mortal Kombat 11, presente sul servizio dal dicembre 2021, che rappresenta probabilmente la perdita più significativa in termini di popolarità.

Accanto al celebre picchiaduro troviamo Still Wakes the Deep, un'esperienza horror narrativa ambientata su una piattaforma petrolifera che ha conquistato l'86% di recensioni positive su Steam.

Il roguelike Wildfrost, aggiunto solo nel dicembre 2024, lascia dopo appena un mese dalla sua inclusione, mentre Paw Patrol World completa il quartetto in uscita.

Quest'ultimo titolo rappresenta un caso particolarmente curioso nella gestione del catalogo da parte di Microsoft. Paw Patrol World era già stato disponibile su Xbox Game Pass dal marzo 2024 al febbraio 2025, per poi essere reinserito a settembre 2025 e ora nuovamente rimosso.

Si tratta di una situazione rara che vede lo stesso gioco abbandonare il servizio due volte nell'arco dello stesso anno solare.

Microsoft non ha fornito spiegazioni ufficiali per questa breve permanenza, e il gioco non era nemmeno stato menzionato nell'annuncio ufficiale della rotazione del catalogo di dicembre.

L'aspetto che accomuna tutti e quattro i titoli in partenza è la qualità percepita dalla comunità dei giocatori. Anche Paw Patrol World, il meno apprezzato del gruppo su Steam, mantiene comunque un impressionante 79,48% di recensioni favorevoli, grazie soprattutto alla modalità cooperativa molto apprezzata dai genitori che giocano insieme ai figli.

Wildfrost raggiunge l'80,57%, mentre sia Mortal Kombat 11 che Still Wakes the Deep superano l'86% di gradimento, una soglia che su Steam qualifica i prodotti con l'etichetta "Molto Positivo".

Durante tutto il 2025, Microsoft ha mantenuto il consueto schema di rimozione dei titoli ogni quindici giorni dal proprio servizio in abbonamento.

L'ultima rotazione significativa era avvenuta il 30 novembre, quando Xbox Game Pass aveva perso diversi JRPG acclamati dalla critica come Octopath Traveler 1 e 2, oltre a SteamWorld Build, Barbie Project Friendship e Lords of the Fallen.

Questa costanza nelle rimozioni fa parte della strategia aziendale per mantenere il catalogo dinamico, anche se spesso a scapito di titoli molto apprezzati.

Un caso interessante riguarda Hollow Knight: Voidheart Edition, che era apparso nelle liste di rimozione previste per il 15 dicembre ma è stato successivamente eliminato dalla sezione "In scadenza" dell'app Xbox.

Questi errori nelle comunicazioni accadono occasionalmente e vengono corretti, ma spesso indicano che un gioco è comunque destinato a lasciare il servizio a breve.

Un precedente significativo si era verificato con MLB The Show 24, inizialmente previsto in uscita il 15 marzo, poi rimosso dalle liste ma definitivamente sparito dal catalogo solo due settimane dopo.

Considerando che Hollow Knight fa parte di Xbox Game Pass dalla metà del 2019, è probabile che Microsoft abbia già rinnovato la licenza diverse volte.