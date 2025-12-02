Xbox Game Pass si prepara a dire addio a sei titoli nella prima metà di dicembre, e tra questi spiccano alcune delle produzioni più amate dalla community.

La lista, emersa nella sezione "Leaving Soon" dell'app mobile ufficiale Xbox, include tre pezzi da novanta che hanno fatto la storia del catalogo: Hollow Knight, Mortal Kombat 11 e Still Wakes The Deep.

Un colpo non da poco per gli abbonati che ancora non avessero completato queste esperienze, considerando che si tratta di un metroidvania celebrato dalla critica, di uno dei picchiaduro più giocati dell'attuale generazione e di un horror narrativo che ha saputo conquistare il pubblico con la sua atmosfera opprimente.

La data cerchiata in rosso sul calendario è il 15 dicembre 2025, quando tutti e sei i giochi lasceranno definitivamente il servizio. Oltre ai tre titoli di punta, se ne andranno anche Cataclismo (esclusivamente su PC Game Pass), PAW Patrol World e Wildfrost.

Quest'ultimo, un roguelike deck-building che ha saputo ritagliarsi una nicchia di appassionati, rappresenta una perdita significativa per chi ama il genere, mentre PAW Patrol World è principalmente rivolto al pubblico più giovane.

Per quanto riguarda le piattaforme, Hollow Knight: Voidheart Edition lascerà sia Console che PC, così come Mortal Kombat 11, Still Wakes The Deep, PAW Patrol World e Wildfrost. Unica eccezione è Cataclismo, che abbandona soltanto la versione PC del servizio.

Questa rotazione non è inaspettata: i giochi di NetherRealm Studios tendono storicamente a uscire dal catalogo dopo cicli prestabiliti, e l'arrivo di Hollow Knight su Game Pass risale ormai a diversi mesi fa.

La perdita di Mortal Kombat 11 colpisce particolarmente i fan dei fighting game, considerando che il titolo di NetherRealm Studios include tutti i contenuti della Ultimate Edition, con roster esteso e numerose modalità.

Chi volesse continuare a spaccare ossa e vertebre dovrà necessariamente acquistare il gioco, anche se fortunatamente Microsoft ha confermato che tutti i titoli in uscita beneficeranno di uno sconto riservato agli abbonati Game Pass, con una riduzione minima garantita del 20% che potrebbe aumentare nelle settimane successive.

Sul fronte opposto, dicembre non sarà solo un mese di addii. Il catalogo si arricchirà di nuovi arrivi tra cui Lost Records: Bloom & Rage e Routine, con ulteriori annunci previsti nei prossimi giorni.

La strategia di Microsoft rimane quella di bilanciare le uscite con ingressi di peso, anche se la perdita simultanea di tre titoli così apprezzati dalla fanbase rappresenta sicuramente un momento delicato per il servizio.

Per chi non avesse ancora giocato Hollow Knight, questo è il momento ideale per tuffarsi nell'incantevole e crudele mondo di Hallownest prima che sia troppo tardi: il metroidvania di Team Cherry rimane uno dei capolavori indie degli ultimi anni, con un level design sopraffino e una difficoltà calibrata alla perfezione.

Stesso discorso per Still Wakes The Deep, l'horror narrativo ambientato su una piattaforma petrolifera nel Mare del Nord che ha convinto critica e pubblico con la sua regia cinematografica e l'ambientazione claustrofobica.