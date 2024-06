Xbox Game Pass, disponibili da ora 2 nuovi giochi gratis di giugno

Il catalogo di Xbox Game Pass si è appena aggiornato con altri due giochi gratis imperdibili, già disponibili da questo momento per il download.

Il servizio in abbonamento (che trovate su Amazon) ha aggiunto al proprio catalogo SteamWorld Dig 1 e 2, i due metroidvania a tema minerario dalla celebre saga ideata da Image & Form Games.

Due giochi gratis che arrivano a poche ore di distanza dall'aggiunta di EA Sports FC 24 sul catalogo: l'ultima settimana di giugno si sta dunque rivelando particolarmente ricca per gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate.

In entrambi i capitoli di SteamWorld Dig dovrete affrontare avventure platform in una città mineraria: significa che avrete la possibilità di scavare sempre più a fondo rivelando non solo nuove ricchezza, ma anche altri pericoli pronti ad attendervi.

Due avventure che ogni appassionato dei metroidvania 2D non dovrebbe lasciarsi scappare: nel caso del primo capitolo si tratta anche di un ritorno, dato che era già stato reso disponibile in passato sul servizio in abbonamento.

SteamWorld Dig 1 e 2 possono già essere scaricati gratis sulle vostre console Xbox da questo momento: il primo capitolo può essere giocato anche in Cloud, nel caso possediate un abbonamento Ultimate, mentre il secondo capitolo è disponibile anche su PC.

Non è chiaro come mai ci sia questa differenza e perché il primo episodio non sia stato reso disponibile su PC, ma è importante tenerne conto prima di scegliere le vostre versioni preferite.

Fortunatamente, chi preferisce giocare su Xbox non dovrebbe avere alcun problema di sorta: qualunque siano le vostre scelte, vi auguriamo come sempre buon divertimento con le avventure minerarie di SteamWorld Dig!

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che i giochi gratis di giugno non sono ancora finiti: da domani sarà disponibile un ulteriore omaggio, che questa volta dovrebbe essere l'ultimo del mese.

Se siete curiosi di scoprire quali sono i migliori titoli di giugno che dovreste recuperare sulle vostre console, li abbiamo riepilogati per voi nel nostro speciale mensile dedicato.