Xbox Game Pass, disponibili da oggi due nuovi giochi gratis di febbraio 2025

Gli ultimi giochi gratis in arrivo per questa settimana su Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass sono due titoli davvero molto interessanti, e uno di questi è stato una grande esclusiva Xbox di qualche generazione fa.

Da oggi 13 febbraio 2025 il servizio in abbonamento ci permetterà di provare gratuitamente Ryse Son of Rome e Kingdom Two Crowns.

Insieme agli altri giochi gratis del weekend di Xbox, che sono stati già annunciati e che potete recuperare nella nostra notizia dedicata, il fine settimana dei giocatori sulla piattaforma gaming di Microsoft diventa sempre più piena di novità.

L'inclusione nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate (che trovate scontato su Amazon) rappresenta ovviamente anche un'occasione d'oro anche per chi ha poca familiarità con le saghe, dato che sarà possibile scaricarlo e provarlo senza costi aggiuntivi.

Cannot get X.com oEmbed

Il download della versione completa dovrebbe essere già sbloccato nel momento in cui scrivo, permettendovi di provare entrambi i titoli già stasera.

Non appena saranno disponibili, ricordiamo che potrete non solo scaricarli sulle vostre console Xbox o su PC, ma anche accedere alla versione cloud riservata agli utenti iscritti al piano Ultimate.

Se volete ingannare l'attesa, segnaliamo che questa settimana è stato reso disponibile sul catalogo anche Far Cry New Dawn, il sequel diretto del quinto capitolo della saga Ubisoft. Per non parlare di un grande videogioco sportivo di Electronic Arts.

Curiosamente, sono arrivati dei giochi gratis di Xbox anche dall'ultimo State of Play. Alcune delle produzioni annunciate durante l'evento PlayStation saranno anche delle uscite Game Pass. Quali? A questo indirizzo trovare l'elenco completo dei giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass.

Colgo l'occasione per ricordarvi anche di dare un'occhiata ai giochi gratis in uscita dal catalogo, visto che ben 7 giochi stanno per lasciare Xbox Game Pass come capita ogni mese sulla piattaforma.