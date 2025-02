Xbox Game Pass accoglie gratis da oggi un nuovo big sportivo EA

L'ultimo gioco gratis in arrivo per questa settimana su Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass è un omaggio del catalogo EA Play, con un nuovo big sportivo che potrete scaricare e provare tra poche ore.

Da oggi 6 febbraio 2025 il servizio in abbonamento ci permetterà di provare gratuitamente anche Madden NFL 25, l'ultimo episodio della serie annuale di simulazioni sportive dedicate al grande football americano.

L'ultimo episodio della serie ha introdotto un nuovo sistema di contrasto dinamico, con collisioni più realistiche che mai e nuove animazioni in attacco e difesa.

Non mancheranno anche alcune delle modalità più apprezzate del franchise, come Draft NFL, la nuova edizione di Ultimate Team e gli aggiornamenti live in base ai risultati reali delle vostre squadre preferite.

L'inclusione nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate (che trovate scontato su Amazon) rappresenta ovviamente anche un'occasione d'oro anche per chi ha poca familiarità con la saga o questo sport, dato che sarà possibile scaricarlo e provarlo senza costi aggiuntivi.

Il download della versione completa dovrebbe essere sbloccato solo nel corso del tardo pomeriggio: nel momento in cui scriviamo questo articolo, non è ancora possibile scaricare Madden NFL 25.

Non appena sarà disponibile, ricordiamo che potrete non solo scaricarlo sulle vostre console Xbox o su PC, ma anche accedere alla versione cloud riservata agli utenti iscritti al piano Ultimate.

Nel frattempo, segnaliamo che oltre ai 7 giochi gratis pronti a dirci addio che vi avevamo riportato nelle scorse giornate si è aggiunto anche Madden NFL 23 proprio pochi istanti fa: una inevitabile conseguenza dell'aggiornamento del catalogo di EA Play, che non ritiene più necessario supportare questa precedente edizione della serie sportiva.

Se volete ingannare l'attesa, segnaliamo che questa settimana è stato reso disponibile sul catalogo anche Far Cry New Dawn, il sequel diretto del quinto capitolo della saga Ubisoft.