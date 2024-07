Xbox Game Pass, disponibili da oggi 2 nuovi giochi gratis di luglio

Mentre nelle ultime ore si sono accese molte polemiche sul servizio in abbonamento per via dell'ennesimo aumento di prezzi, Xbox Game Pass continua ad andare avanti per la sua strada e si prepara a fornire ai suoi utenti 2 nuovi giochi gratis a partire da oggi.

L'abbonamento di casa Microsoft si sta preparando a concludere le distribuzioni per la prima metà di luglio: i titoli che saranno disponibili da oggi 11 luglio sono sicuramente tra i più interessanti di tutto il mese.

Su Xbox Game Pass potrete infatti scaricare gratis Neon White e Tchia, rispettivamente un premiato action platform in prima persona e una deliziosa avventura sandbox, rispondendo così ad esigenze di gameplay ben diverse tra loro.

Neon White è un sorprendente action con un ritmo spettacolare in cui interpreterete un assassino scelto dall'Inferno, che dovrà annientare i demoni in Paradiso per contendersi la possibilità di vivere lì per sempre.

Si tratta di una perla videoludica di rara bellezza che non potete lasciarvi assolutamente sfuggire, come ha avuto modo di raccontarvi il nostro Nicolò Bicego nella recensione dedicata che ha premiato il titolo con un meritatissimo 9/10.

Tchia è invece un open world tropicale con un gameplay basato sulla fisica: nei panni dell'omonima protagonista, dovrete esplorare un bellissimo arcipelago alla ricerca di un modo per salvare suo padre dalle grinfie di un perfido tiranno.

Anche questo gradevolissimo titolo merita di essere giocato, grazie a una direzione artistica di livello e a una storia che vale la pena di essere raccontata: se volete saperne di più, vi lasciamo alla recensione dedicata della nostra Giulia Garassino.

Segnaliamo che Tchia è già disponibile per il download gratuito da questo momento, mentre per Neon White c'è da aspettare ancora qualche ora: dovrebbe essere sbloccato soltanto nel tardo pomeriggio, come accade di consueto.

Entrambi i titoli potranno essere scaricati su PC e giocati in Cloud tramite l'abbonamento Ultimate (che trovate scontato su Amazon), mentre per quanto riguarda le console segnaliamo che Tchia è disponibile solo su Xbox Series X|S, con Neon White invece scaricabile anche su Xbox One.

Vi terremo prontamente aggiornati come sempre sulle nostre pagine non appena saranno disponibili i prossimi giochi gratis: nel frattempo, abbiamo provato a fare chiarezza sui nuovi prezzi di Xbox Game Pass, confrontandoli anche con altri abbonamenti.