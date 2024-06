Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di giugno

Xbox Game Pass non si ferma con le novità di questo 2024, visto che ora sono stati resi noti i primi giochi che arriveranno a giugno.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) e non solo è meglio che si prepari a un'altra infornata niente male, con vari titoli in arrivo.

Ora, come riportato anche dal sito ufficiale Xbox, è infatti il momento delle prossime novità.

Ecco, poco sotto, i titoli in dirittura d'arrivo in questa prima metà del mese, divisi per data e piattaforme di riferimento.

Primi giochi Xbox Game Pass giugno 2024

Octopath Traveler (Cloud, Console, e PC) 6 giugno

Octopath Traveler II (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) 6 giugno

Depersonalization (PC) – 12 giugno

Isonzo (Cloud, Console, e PC) – 13 giugno

The Callisto Protocol (Cloud, Console, e PC) – 13 giugno

Still Wakes the Deep (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 18 giugno

A spiccare nell'elenco dei primi giochi del mese, troviamo i due bellissimi Octopath Traveler e The Callisto Protocol, l'horror dai creatori del Dead Space originale. Non male neppure Still Wakes the Deep, horror in soggettiva sviluppato da The Chinese Room e pubblicato da Secret Mode.

Non possiamo quindi non consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox e Game Pass e ovviamente anche le pagine di SpazioGames, in attesa poi di alzare il sipario sulla cosiddetta "seconda ondata" di giochi che verrà resa nota solo dopo la prima metà del prossimo mese.

Restando in argomento, vi siete mai chiesti quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

