Xbox Game Pass, disponibili 2 nuovi giochi gratis da oggi

A partire da oggi 20 luglio 2023, Xbox Game Pass ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti iscritti al servizio in abbonamento ben due nuovi giochi gratis da scaricare, senza alcun costo aggiuntivo.

Una sorpresa — anzi, due — che arriva a poche ore di distanza dal lancio di una ex esclusiva PS5 sul servizio, andando a rinforzare ulteriormente il catalogo di titoli scaricabili.

L'abbonamento di casa Microsoft (lo trovate su Amazon) è ormai diventato indispensabile per i giocatori su Xbox, in grado di proporre contenuti inediti ogni settimana.

Da questa giornata potrete scaricare sulle vostre console Xbox e su PC le produzioni Figment 2: Creed Valley e The Wandering Village, disponibili anche su Cloud per gli utenti iscritti al piano Ultimate.

Figment 2 Creed Valley è già disponibile per il download da questo momento: si tratta di un action-adventure ambientato nella mente umana, dove interpreterete la personificazione del coraggio per liberarvi degli incubi che stanno tormentando una terra precedentemente pacifica.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, The Wandering Village non è invece ancora disponibile, ma dovrebbe essere aggiunto al catalogo nelle prossime ore: si tratta di un simulatore di costruzione di città davvero particolare, dato che è ambientato... sul dorso di una creatura gigante.

Dovrete entrare dunque in perfetta simbiosi con questo gigante gentile, cercando di sopravvivere in una terra post-apocalittica bellissima, ma anche ricca di pericoli e di piante velenose.

Se la premessa vi appare intrigante, non possiamo che consigliarvi di tenere d'occhio il vostro catalogo di Xbox Game Pass per essere pronti al download: nel frattempo, potrete già ingannare l'attesa con Figment 2 e con tutte le altre produzioni gratuite disponibili.

Per il prossimo gioco gratis dovremo attendere il 25 luglio, giornata in cui arriverà un nuovo capitolo di Serious Sam. Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi di dare un'occhiata ai giochi gratis che lasceranno Xbox Game Pass dal 31 luglio: ben 5 titoli non saranno più disponibili.