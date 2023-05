Xbox Game Pass, disponibile da oggi una tripletta di giochi gratis

Da oggi tutti i giocatori iscritti a Xbox Game Pass potranno scoprire ben 3 nuovi giochi gratis sul servizio in abbonamento, in vista della conclusione della line-up di maggio.

Una vera e propria tripletta di regali proposta dal servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon), dedicata prevalentemente ai fan console ma con una piccola sorpresa anche per chi gioca su PC.

Da oggi gli utenti potranno infatti scaricare Cassette Beasts, Massive Chalice e Railway Empire 2, quest'ultimo già disponibile per il download in occasione del day-one.

Railway Empire 2 è anche l'unico titolo in lista proposto anche su PC: l'edizione di Cassette Beasts è infatti la versione console, dato che su computer è già stato reso disponibile nelle scorse settimane.

Tuttavia, nel momento in cui scriviamo questo articolo, Cassette Beasts non è ancora disponibile per il download, né sembra essere prevista una versione cloud nelle prossime ore.

In ogni caso, già da adesso i fan potranno divertirsi con Massive Chalice e Railway Empire 2 senza alcun costo aggiuntivo, dato che sono già disponibili da scaricare sui propri dispositivi o in cloud gaming.

Una giornata davvero niente male dunque per gli utenti iscritti al servizio: il nostro consiglio è, come sempre, quello di iniziare a tenere d'occhio il catalogo così da essere pronti non solo a scaricare i titoli già disponibili, ma anche il nuovo omaggio in arrivo. Ovviamente, continueremo comunque a tenervi aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

La line-up di giochi gratuiti di maggio si concluderà ufficialmente giorno 30, quando sarà proposto l'ultimo omaggio del mese.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche di tenere d'occhio il catalogo di giochi gratis in uscita: dal 31 maggio ci lasceranno ufficialmente ben 5 titoli.

Ricordiamo che nelle scorse ore si è invece svolto l'evento PlayStation Showcase 2023: gli annunci sono però stati "presi in giro" da Xbox, che ha ricordato come ben 12 giochi svelati durante la presentazione arriveranno anche su Xbox Series X|S.