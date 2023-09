Xbox Game Pass, disponibile da oggi un classico di Nintendo

L'attuale settimana si dimostrerà particolarmente curiosa per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, dato che a partire dalla giornata di oggi sarà finalmente disponibile Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy.

L'ex-saga di Nintendo, da tempo disponibile su moltissime piattaforme, arriva per la prima volta nel catalogo di Microsoft con la sua prima trilogia, che potete giocare per intero sia su PC che console tramite Game Pass (lo trovate su Amazon).

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy era stato uno dei tanti titoli annunciati durante il Tokyo Game Show 2023, e la data di uscita prevista è stata rispettata perfettamente.

Oggi, 26 settembre 2023, è infatti possibile giocare all'amata trilogia di visual novel investigative sia su PC che su console.

Potete scaricarla ovviamente dalla vostra console o da PC, e giocarla anche in cloud gaming attraverso questo indirizzo, ovviametne solo se siete abbonati a Xbox Game Pass.

La serie sbarcò sulle piattaforme Nintendo al suo esordio, per poi generare tantissimi sequel e spin-off vari e arrivare su molte piaffatorme. Ma se non la conoscete, ecco come la descrive Xbox:

La classica serie di avventure in tribunale che ha venduto oltre 6,7 milioni di copie in tutto il mondo è arrivata. Vesti i panni di Phoenix Wright e prova il brivido della battaglia mentre lotti per salvare i tuoi clienti innocenti in tribunale. Affronta tutti e 14 gli episodi dei primi tre giochi in un'unica collezione. Risolvi gli appassionanti misteri di ogni caso e scopri la verità finale!

La trilogia composta da Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Justice for All e Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations è stata originariamente pubblicata in Giappone per Game Boy Advance, e dopo tanto tempo ora arriva anche sulle piattaforme Xbox.

Le quali, sempre nel solito abbonamento, potrebbero anche essere accompagnate finalmente da Call of Duty, che starebbe per sbloccarsi.

Nel frattempo molta dell'attenzione dei fan non può che essere riservata a Starfield, disponibile dal day one all'interno di Xbox Game Pass: se volete prepararvi adeguatamente, potete consultare la nostra guida in continuo aggiornamento.