Xbox Game Pass, disponibile da oggi l'ultimo gioco gratis al day one di luglio

Da oggi gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno divertirsi con una nuova produzione gratuita direttamente al day one: un modo originale di dire addio al mese di luglio con una produzione indipendente ideale per chi è alla ricerca di un gioco diverso dal solito.

Tra poche ore sarà infatti ufficialmente disponibile sul catalogo Venba, una breve ma intrigante avventura narrativa culinaria ispirata agli anni '80, in arrivo gratuitamente sia su PC che su console per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon).

Sfortunatamente, al momento non è stato segnalato l'arrivo sul servizio di cloud gaming, dunque potrete giocarci soltanto scaricandolo sui vostri PC e console Xbox, ma vi terremo aggiornati se dovessero arrivare novità in tal senso.

In Venba interpreterete una madre indiana immigrata in Canada con la sua famiglia: i giocatori dovranno cucinare diversi piatti e recuperare ricette perdute, affrontando allo stesso tempo una storia in cui la famiglia e la perdita sono temi centrali.

Una produzione dunque decisamente intrigante, adatta a chi vuole godersi una storia diversa dal solito: nel momento in cui scriviamo questo articolo il download non è stato ancora sbloccato, ma dovrebbe essere disponibile dal tardo pomeriggio di oggi.

Non possiamo dunque che consigliarvi di continuare a tenere d'occhio il catalogo per essere pronti a scaricare Venba il prima possibile: nel frattempo, potete ingannare l'attesa con gli ultimi giochi gratis offerti da Games With Gold.

Anche se le sorprese di luglio stanno per finire, a breve inizierà un nuovo mese con tanti omaggi inediti: si comincia da domani con il ritorno di un'imperdibile perla indie, che tornerà disponibile gratis su Xbox Game Pass.

Cogliamo l'occasione anche per ricordarvi che tra poche ore non saranno più disponibili ben 5 giochi gratis sul servizio in abbonamento: vi consigliamo di provarli prima che sia troppo tardi.