Xbox Game Pass, disponibile da oggi il quarto gioco gratis di ottobre

La seconda settimana di ottobre inizia decisamente bene per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: da oggi lunedì 7 ottobre sarà infatti possibile scaricare il nuovo gioco gratis sul catalogo.

Dopo l'interessante tripletta della scorsa settimana, gli utenti potranno scoprire un nuovo divertente brawler multiplayer, pensato per non essere preso troppo sul serio e divertirsi in compagnia dei propri amici.

Advertisement

Mad Streets è infatti un party game basato interamente sulle "botte", con pugni brutali ma allo stesso tempo comici pronti a strapparvi sempre un sorriso durante le partite.

In base alle modalità selezionate, potrete intrattenervi non solo provando a sconfiggere i vostri avversari a suon di pugni, ma anche con i caotici livelli con condizioni aggiuntive, che cambieranno improvvisamente le regole del gioco.

La produzione di Craftshop Arts è dunque adatta prevalentemente per chi ama giocare in compagnia: potrete scaricarla a partire da oggi sia su console che su PC, con tutti gli abbonamenti Game Pass a partire dal piano Standard.

Ma se siete iscritti al piano Ultimate (che trovate in sconto su Amazon) avrete a disposizione anche la consueta versione in Cloud, così da giocare immediatamente in streaming dai vostri dispositivi preferiti e senza alcun download.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Mad Streets non è purtroppo ancora disponibile per il download, né è possibile scaricarlo in anticipo sui propri dispositivi.

Tuttavia, il nuovo gioco gratis dovrebbe essere aggiunto al catalogo nel corso del tardo pomeriggio: controllate dunque accuratamente le rispettive app ufficiali per assicurarvi di non lasciarvelo scappare.

Ricordiamo che le sorprese per questa settimana non sono ancora finite: presto sarà infatti disponibile anche Inscryption, l'inquietante deckbuilding roguelike che sta per festeggiare il suo terzo anniversario.

Non dimenticatevi anche di controllare accuratemente tutti i giochi in uscita a metà mese: ben 5 titoli stanno per lasciare il catalogo di Game Pass.