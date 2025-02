Xbox Game Pass, confermati due nuovi giochi al day one per il 2025

Microsoft continua a espandere il catalogo di Xbox Game Pass con due nuovi titoli che saranno disponibili al day one per tutti gli abbonati: Blue Prince e Abiotic Factor.

Questi giochi si aggiungeranno a un già ricco elenco di uscite previste per il 2025, confermando l’impegno di Xbox nel rendere il servizio (che trovate su Amazon) sempre più competitivo e attraente per i videogiocatori.

Come riportato anche da GR, Blue Prince è un puzzle game in prima persona, previsto per la primavera 2025.

Il gioco promette un’esperienza a suo modo intrigante, con enigmi ambientali e una narrazione immersiva.

Abiotic Factor, invece, è un survival cooperativo per sei giocatori che verrà rilasciato nell’estate dello stesso anno.

Questi titoli si aggiungono a una lineup già notevole di giochi in arrivo su Xbox Game Pass nel 2025 (se volete consultare l’elenco completo dei titoli attualmente disponibili sul catalogo, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra lista sempre aggiornata).

Ma le sorprese potrebbero non finire qui: altri titoli molto attesi, come il reboot di Fable e l’RPG d’azione Wuchang: Fallen Feathers, sono previsti per il 2025, rendendo quest'anno uno dei più interessanti per gli abbonati al servizio.

Con il suo modello di abbonamento, Xbox Game Pass si conferma una delle migliori offerte per chi ama videogiocare senza spendere una fortuna in singoli acquisti.

Il catalogo si arricchisce costantemente di nuove uscite e titoli di richiamo, mantenendo alto l’interesse degli utenti.

Se Microsoft riuscirà a mantenere questo ritmo, il 2025 potrebbe essere un anno decisivo per consolidare il Game Pass come uno dei migliori servizi di gaming su abbonamento.

A tal proposito, avete avuto modo di vedere l'ultima ondata di titoli gratuiti per gli abbonati previsti per la seconda metà del mese di febbraio?

Del resto, proprio da oggi su Xbox Game Pass potete scaricare F1 24 e Warhammer 40,000: Rogue Trader, ovviamente gratis per gli abbonati.