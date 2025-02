Xbox Game Pass, ecco gli ultimi giochi gratis di febbraio 2025

Con febbraio ormai agli sgoccioli, Xbox ha svelato gli ultimi giochi in arrivo su Game Pass, confermando un mese ricco di novità per gli abbonati.

Se non avete ancora sperimentato questo servizio (disponibile su Amazon), potrebbe essere il momento ideale per provarlo.

Come indicato sul sito ufficiale di Xbox, ecco i titoli che entreranno a far parte del catalogo negli ultimi giorni del mese:

Avowed (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 18 febbraio - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

EA Sports F1 24 (Cloud, Console, e PC) EA Play – 20 febbraio - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Warhammer 40,000: Rogue Trader (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – 20 febbraio - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Watch Dogs: Legion (Cloud, Console, e PC) – 25 febbraio - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

In generale, i titoli in arrivo sembrano più un assaggio di ciò che già esiste che non vere e proprie perle esclusive (tranne Avowed).

La varietà c'è, ma manca quel colpo di scena che faccia davvero gridare al miracolo. Forse è il momento di rivedere anche l’offerta, che rischia di sembrare sempre più una lista di "giocabili", ma senza troppe sorprese.

Con la fine di febbraio all’orizzonte, vale la pena ricordare che alcuni giochi dicono addio dal catalogo a breve. Xbox Game Pass ha già diffuso l’elenco dei titoli in scadenza, quindi affrettatevi a giocarli prima che vengano rimossi.

Nel frattempo, continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti e rimanete sintonizzati per scoprire la "prima ondata" di giochi di marzo, che verrà annunciata all’inizio del mese prossimo.

Se volete consultare l’elenco completo dei titoli attualmente disponibili su Xbox Game Pass, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra lista sempre aggiornata.

Essere informati vi aiuterà a non perdere nessuna delle esperienze offerte dal servizio.