Xbox, disponibili da ora 3 nuovi giochi gratis per il weekend

Da questo momento sono già disponibili i nuovi giochi gratuiti offerti per il weekend da Xbox grazie all'iniziativa Free Play Days: questo fine settimana potrete divertirvi con ben 3 omaggi offerti dalla casa di Redmond.

Ricordiamo che l'iniziativa è valida soltanto per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) o Game Pass Core, trattandosi di uno dei tanti vantaggi pensati per chi sfrutta il servizio in abbonamento per le console Microsoft.

Advertisement

TrueAchievements segnala che i 3 nuovi omaggi del fine settimana sono stati svelati con qualche ora di anticipo: si tratta di Dungeons 3, Eiyuden Chronicle Rising e I Am Fish, tutti già scaricabili sulle vostre console.

Di questi, soltanto Eiyuden Chronicle Rising era già disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, ma ovviamente per gli utenti Game Pass Core sono tutti titoli aggiuntivi per il proprio catalogo, almeno per questo fine settimana.

Dungeons 3 forse è una scelta un po' atipica per il weekend gratuito, dato che il sequel Dungeons 4 è attualmente disponibile su Game Pass, ma almeno avrete la possibilità di provare con mano il predecessore: si tratta di un vero e proprio manageriale di sotterranei, in cui dovrete guidare alla vittoria le forze del male creando i dungeon più perfidi che riusciate a realizzare.

Provare Eiyuden Chronicle Rising è invece una buona opportunità in vista dell'imminente lancio di Hundred Heroes su Game Pass, dato che gli eventi sono direttamente collegati: si tratta di un action RPG creato da veterani di Suikoden, in grado di farsi apprezzare dagli appassionati dei giochi fantasy bidimensionali.

Infine, I Am Fish è probabilmente la produzione più "folle" di questo weekend gratuito: si tratta di un'avventura basata sulla fisica in cui interpreterete 4 pesci che cercheranno di fuggire da un acquario e tornare nell'oceano.

Potete scaricare tutti i nuovi giochi gratuiti del weekend direttamente dalle vostre console, oppure avviare l'installazione via browser tramite i seguenti link:

Ricordiamo che la prova gratuita resterà valida solo per il fine settimana: una volta terminato il weekend, sarà necessario acquistare i titoli in questione per continuare a giocarli. Ad eccezione di Eiyuden Chronicle Rising, che rimarrà disponibile per gli utenti Game Pass Ultimate.

Se siete iscritti a Game Pass Core, vi ricordiamo che dalla prossima settimana arriveranno 3 nuovi giochi gratis per il vostro catalogo.

Per quanto riguarda invece gli utenti iscritti a Ultimate, segnaliamo che nelle prossime ore potrete scoprire un big sportivo di EA Sports.